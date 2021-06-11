11 Haziran 2021, Cuma
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İstanbul’da Şebnem hemşire 3. katından düşüp hayatını kaybetti

'un ilçesinde kaldığı pansiyonun 3. katından düşen hemşire (29) hayatını kaybetti. Şebnem hemşirenin ölümü sonrası 'nın soruşturma başlattığı öğrenildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 11.06.2021 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021
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İstanbul’da Şebnem hemşire 3. katından düşüp hayatını kaybetti

'de hemşire olarak çalışan , erkek arkadaşı T.B. ile 7 Haziran'da 'da bulunan pansiyona geldi.

İkili arasında iddiaya göre tartışma çıktı. Şebnem Köker, sabaha karşı 03.00 sıralarında pansiyonun 3. katından zemin katta bulunan demir parmaklıkların üzerine düşerek hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili T.B'yi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülerek ifadesi alınan T.B serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında genç kadının intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği belirlenecek.

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