İstanbul’da Şebnem hemşire 3. katından düşüp hayatını kaybetti
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kaldığı pansiyonun 3. katından düşen hemşire Şebnem Köker (29) hayatını kaybetti. Şebnem hemşirenin ölümü sonrası Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığı öğrenildi.
YAŞAM DHA
İzmir'de hemşire olarak çalışan Şebnem Köker, erkek arkadaşı T.B. ile 7 Haziran'da Kadıköy Moda'da bulunan pansiyona geldi.
İkili arasında iddiaya göre tartışma çıktı. Şebnem Köker, sabaha karşı 03.00 sıralarında pansiyonun 3. katından zemin katta bulunan demir parmaklıkların üzerine düşerek hayatını kaybetti.
Polis olayla ilgili T.B'yi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülerek ifadesi alınan T.B serbest bırakıldı.
Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
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