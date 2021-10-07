07 Ekim 2021, Perşembe
Hemşire Şebnem Köker'in ölümünde flaş gelişme! İşte iddianameden dikkat çeken detaylar
7 Haziran'da İstanbul'da kaldığı bir pansiyonun üçüncü katından demir parmaklıkların üzerine düşerek hayatını kaybeden 29 yaşındaki hemşire Şebnem Köker'in ölümüyle ilgili tamamlanan soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Şüpheli Timuçin B.'nin 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasının istendiği iddianameye acılı babanın iddiaları damga vururken, bilirkişi raporundaki cansız manken detayı ve adli tıp raporunda çıkan veriler sonuca giden karanlık yolun aydınlatılmasında etkili oldu.
Giriş Tarihi: 07.10.2021 12:09 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 12:14
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