Hemşire Şebnem Köker’in ölümünde flaş gelişme! İşte iddianameden dikkat çeken detaylar

'KIZIMI ETKİSİZ HALE GETİRİP DEMİR PARMAKLIKLARA ATTI'

Hazırlanan iddianamede müşteki Abdullah Köker'in ifadesi vardı. İddianamede yer alan ifadesinde Köker'in kızının öldürüldüğünden emin olduğunu, kızının hayat dolu biri olduğunu, kızının yükseklik korkusu olduğunu ve bu nedenle olaydaki pervazda oturmasının mümkün olmadığını, kızının telefonunu düşürmesinin mümkün olmadığını, kızıyla 6 Haziran tarihinde telefonda konuştuğunda kızının sesinin tedirgin geldiğini, kızının düştüğü yer ve düşüş şekline göre intihar olmasının fizik kurallarına aykırı olduğunu, kızının şüpheli tarafından etkisiz hale getirilerek atıldığını düşündüğünü, olayı gören tanık olmamasının ve otelde kamera görüntüsünün olmamasının da inandırıcı gelmediğini söylediği belirtildi.