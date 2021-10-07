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Hemşire Şebnem Köker'in ölümünde flaş gelişme! İşte iddianameden dikkat çeken detaylar

7 Haziran'da İstanbul'da kaldığı bir pansiyonun üçüncü katından demir parmaklıkların üzerine düşerek hayatını kaybeden 29 yaşındaki hemşire Şebnem Köker'in ölümüyle ilgili tamamlanan soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Şüpheli Timuçin B.'nin 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasının istendiği iddianameye acılı babanın iddiaları damga vururken, bilirkişi raporundaki cansız manken detayı ve adli tıp raporunda çıkan veriler sonuca giden karanlık yolun aydınlatılmasında etkili oldu.

Giriş Tarihi: 07.10.2021 12:09 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 12:14
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Hemşire Şebnem Köker’in ölümünde flaş gelişme! İşte iddianameden dikkat çeken detaylar

İstanbul Kadıköy'de geçtiğimiz 7 Haziran'da kaldığı pansiyonun üçüncü katından demir parmaklıkların üzerine düşerek hayatını kaybeden 29 yaşındaki hemşire Şebnem Köker'in ölümüyle ilgili tamamlanan soruşturmanın detayları ortaya çıktı.

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Hemşire Şebnem Köker’in ölümünde flaş gelişme! İşte iddianameden dikkat çeken detaylar

Şüpheli Timuçin B.'nin 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasının istendiği iddianameye acılı babanın iddiaları damga vururken, bilirkişi raporundaki cansız manken detayı ve adli tıp raporunda çıkan veriler sonuca giden karanlık yolun aydınlatılmasında etkili oldu. Çok konuşulacak tanık ifadelerinin de yer aldığı iddianameyi, mahkemenin kabul etmesi halinde şüpheli Timuçin B. hakim karşısına çıkacak.

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Hemşire Şebnem Köker’in ölümünde flaş gelişme! İşte iddianameden dikkat çeken detaylar

Haziran ayında İstanbul Kadıköy'de yaşanan olayda, İzmir'de bir hastanede hemşire olarak görev yapan 29 yaşındaki Şebnem Köker hafta sonu İstanbul'a geldi. Erkek arkadaşı Timuçin B. ile pansiyonda kaldı. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde hemşire Köker'in 3. kattan düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu tüm detaylarıyla araştırılmaya başlandı.

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Hemşire Şebnem Köker’in ölümünde flaş gelişme! İşte iddianameden dikkat çeken detaylar

'KIZIMI ETKİSİZ HALE GETİRİP DEMİR PARMAKLIKLARA ATTI'

Hazırlanan iddianamede müşteki Abdullah Köker'in ifadesi vardı. İddianamede yer alan ifadesinde Köker'in kızının öldürüldüğünden emin olduğunu, kızının hayat dolu biri olduğunu, kızının yükseklik korkusu olduğunu ve bu nedenle olaydaki pervazda oturmasının mümkün olmadığını, kızının telefonunu düşürmesinin mümkün olmadığını, kızıyla 6 Haziran tarihinde telefonda konuştuğunda kızının sesinin tedirgin geldiğini, kızının düştüğü yer ve düşüş şekline göre intihar olmasının fizik kurallarına aykırı olduğunu, kızının şüpheli tarafından etkisiz hale getirilerek atıldığını düşündüğünü, olayı gören tanık olmamasının ve otelde kamera görüntüsünün olmamasının da inandırıcı gelmediğini söylediği belirtildi.

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Hemşire Şebnem Köker’in ölümünde flaş gelişme! İşte iddianameden dikkat çeken detaylar

ACILI BABADAN ŞOK EDEN İDDİALAR

İddianamede yer alan ifadesinin devamında müşteki Köker'in, olayı duyar duymaz İzmir'den İstanbul'a geldiğini, ayrıca şüphelinin beyanlarında da çelişkiler olduğunu, çünkü öncesinde şüphelinin kendisine 'Amca tutamadım, çok özür dilerim, elimden kaydı' dediğini, kızının intihar etmek için bir nedeninin olmadığını, olaydaki telefonun denize düştüğüne inanmadığını ve kızının cinayete kurban gittiğinden emin olduğunu söyleyerek şüpheli Timuçin B.'den şikayetçi olduğunu vurguladığı anlatıldı.