Hemşire Şebnem Köker’in ölümünde sır perdesi aralandı! Çelişki sona erdi
Hemşire Şebnem Köker daha 29 yaşında hayatının baharındaydı. Bir gece sevgilisiyle kaldığı pansiyonun 3. katından düşerek yaşamını yitirdi. Peki olay intihar mı cinayet miydi? Soruşturma bitiminde bu soru cevabını buldu. Şebnem Köker’in ölümüne ilişkin son dakika detaylar.
Son dakika! Olay, Haziran ayında İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yaşandı. İzmir'de bir hastanede hemşirelik yapan 29 yaşındaki Şebnem Köker hafta sonu İstanbul'a geldi. Sevgilisi Timuçin B. ile bir pansiyonda kaldı.
3. KATTAN DÜŞTÜ
Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde hemşire Köker'in 3. kattan düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. İşte o saatten sonra genç kadın intihar mı etti yoksa bir cinayete mi kurban gitti soruları akıllarda dolaşmaya başladı.
"AŞAĞI BAKTIĞIMDA CANSIZ BEDENİNİ GÖRDÜM"
Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Şebnem Köker'le aynı odada kalan erkek arkadaşı Timuçin B.'nin ifadesi alındı. Timuçin B. ifadesinde, "Tartışmıştık. Ben diğer odada uyumaya gittim gürültüyü duydum. Aşağı baktığımda cansız bedenini gördüm" dediği ileri sürüldü.
İSTİNAT DUVARININ ÜZERİNE DÜŞTÜ
Şebnem Köker'in sabaha karşı 03.00 sıralarında pansiyonun 3'üncü katındaki odanın penceresinden, zemindeki istinat duvarı üzerindeki demir parmaklıkların üzerine düşüp hayatını kaybetmesinin ardından olay çok yönlü soruşturuldu.
İfadesi alındıktan sonra serbest kalan sevgilisi Timuçin B. yeniden gözaltına alındı ancak yine adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Serbest kalmasına savcılık itiraz etse de sonuç değişmedi. Şebnem Köker'in babası Abdullah Köker ise kızının kaza ya da intihar nedeniyle yaşamını yitirmediğini belirterek şüphelerin ortadan kaldırılması için yetkililerden yardım istedi, kızının cinayete kurban gittiğini kaydetti.
TANIKLARI TEK TEK DİNLEDİLER
Savcılık da titizlikle bir soruşturma yürüttü. Öyle ki olaya ilişkin tanıkların ifadesi bir bir alındı. Onlardan bazıları pansiyonda kalan diğer müşterilerdi. Savcılıkta ifade veren tanıklar o gece ikilinin tartıştığını, seslerin kendi odalarına kadar ulaştığını söyledi.
"ATILMIŞ OLSA DAHA UZAĞA DÜŞER"
Adli Tıp Kurumu ise genç kadının ölüm nedenini 'düşme' olarak belirledi. Ancak bu düşme atlama mı atılma mı sonucu bilinmiyordu. Öte yandan savcılık olay yerinde keşif de yaptı. Bir cansız manken, Şebnem Köker gibi camdan aşağı bırakıldı. Manken aracılığı ile o anlar anlaşılmaya çalışıldı. Yapılan keşfin ardından bilirkişi genç kadının atılmış olsa daha uzağa düşebileceği yönünde görüş bildirdi.
"TUTMAYA ÇALIŞTIM ANCAK TUTAMADIM"
Bir diğer dikkat çeken detay ise Timuçin B.'nin emniyette başka arkadaşlarına başka şekilde olayı anlatmasıydı. Emniyette "sonradan gördüm" ifadesi arkadaşlarıyla konuşurken, "O atlamak isterken tutmaya çalıştım ancak tutamadım" dediği bir olaya evrildi. Timuçin B.'nin arkadaşları da savcılıkta durumu anlattı. Bu çelişkilerin ardından savcılık kararını verdi. Timuçin B. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde Timuçin B. cinayet suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tarım Kredi Kooperatifi fiyatları nasıl? Tarım Kredi Kooperatifi market İstanbul şubeleri nerede?
- İkinci el araba alacaklar dikkat! Talep rakamlara yansıdı! Renault, Volkswagen, Hyundai, Fiat, Dacia, Peugeot...
- 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü mesajları sözleri! Öğretmenler için en güzel sözler mesajlar!
- 6 Ekim İstanbul’da okullar tatil mi? 6 Ekim tatil mi olacak? 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu resmi tatil mi?
- İnternet ne zaman düzelecek? 5 Ekim internet neden yok? İnternet çöktü mü? Erişim sorunu ne zaman düzelir?
- Facebook.com çöktü mü? Facebook Instagram web giriş sorunu! 5 Ekim Facebook Instagram yine mi çöktü?
- 5 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'de hangi ürünler olacak? BİM Salı indirimleri neler?
- Telegram indirme yolları: Telegram uygulaması nedir, güvenli mi? Telegram nasıl kullanılır? Hangi ülkenin, kime ait?
- 5 Ekim POMEM sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Camel, Winston, Monte Carlo fiyatı ne kadar oldu? JTI sigara zammı Winston Slender, Dark fiyat listesi!
- Dün internet neden çöktü? Instagram, WhatsApp, Facebook neden çöktü? İşte sebebi…
- Fikret Erkoç kimdir, kaç yaşındaydı? Bülent Ersoy babası Fikret Erkoç neden öldü?