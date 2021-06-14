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Hemşire Şebnem Köker'in şüpheli ölümü hakkında flaş gerçek! Detaylar ortaya çıkıyor

İstanbul'da hayatını kaybeden Hemşire Şebnem Köker'in şüpheli ölümü hakkında ilginç detaylar ortaya çıktı. Telefonu saat 19.00 sıralarında kapalı olduğu iddia edilen Köker'in söz konusu saatten sonra bir arkadaşıyla mesajlaştığı belirtildi. Baba Köker yaptığı açıklamada, "Evli olduğu ortaya çıkan T.B. korkup kızımı itmiş olmalı" dedi.

Giriş Tarihi: 14.06.2021 10:50 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 11:12
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Hemşire Şebnem Köker'in şüpheli ölümü hakkında flaş gerçek! Detaylar ortaya çıkıyor

İstanbul 'da kaldığı pansiyonun penceresinden düşerek yaşamını yitiren İzmirli hemşire Şebnem Köker'in telefonundaki detaylar, ölümündeki şüpheleri güçlendirdi.

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Hemşire Şebnem Köker'in şüpheli ölümü hakkında flaş gerçek! Detaylar ortaya çıkıyor

29 yaşındaki hemşirenin İzmir'de yaşayan babası emekli Abdullah Köker, "Kızımın telefonunun denize düştüğü iddiası yalan. Sevgilisi T.B. karakolda verdiği ifadede kızımın saat 19:00'da telefonunu denize düşürdüğünü iddia ediyor. Ancak kızım kendi telefondan 23:06'da bir arkadaşını aramış" dedi.

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Hemşire Şebnem Köker'in şüpheli ölümü hakkında flaş gerçek! Detaylar ortaya çıkıyor

Acılı baba Köker, "Kızım o gece telefonda arkadaşına T.B.'nin evli olduğunu öğrendiğini ve bir an önce kurtulmak istediğini, İzmir'e döneceğini söylüyor. Telefonu saat 19.00'da denize düşse bu konuşmayı nasıl yapabilir? Bu çelişkinin cevabı şu an ortada yok" diye konuştu.

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Hemşire Şebnem Köker'in şüpheli ölümü hakkında flaş gerçek! Detaylar ortaya çıkıyor

İzmir'de bir hastanede ameliyat hemşiresi olarak çalışan kızı Şebnem Eylül Köker'in geçtiğimiz yıl gemi kaptanı T.B. ile sosyal medya üzerinden tanıştığını söyleyen Abdullah Köker, "Kızımın hiçbir psikolojik sorunu yoktu. Hayat dolu, neşeli bir kızdı. Öldüğü akşam beni telefonla arayıp 'Baba yarın 14.00 uçağı ile geliyorum, saat 16.00'da beni al' dedi. İntihar edecek kişi böyle konuşmaz. Kızım atıldı, bundan eminim" dedi.

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Hemşire Şebnem Köker'in şüpheli ölümü hakkında flaş gerçek! Detaylar ortaya çıkıyor

T.B.'NİN emniyetteki ifadesinin de çelişkilerle dolu olduğunu belirten baba Abdullah Köker, "İfadesinde 'Tartışmıştık, ben diğer odaya uyumaya gittim. Gürültü üzerine uyanınca, Şebnem'in cansız bedenini gördüm' diyor. Oysa beni aradığında da 'Özür dilerim, kurtaramadım. Ellerimden kaydı' diyerek timsah gözyaşları döktü" dedi.