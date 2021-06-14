Hemşire Şebnem Köker'in şüpheli ölümü hakkında flaş gerçek! Detaylar ortaya çıkıyor

İzmir'de bir hastanede ameliyat hemşiresi olarak çalışan kızı Şebnem Eylül Köker'in geçtiğimiz yıl gemi kaptanı T.B. ile sosyal medya üzerinden tanıştığını söyleyen Abdullah Köker, "Kızımın hiçbir psikolojik sorunu yoktu. Hayat dolu, neşeli bir kızdı. Öldüğü akşam beni telefonla arayıp 'Baba yarın 14.00 uçağı ile geliyorum, saat 16.00'da beni al' dedi. İntihar edecek kişi böyle konuşmaz. Kızım atıldı, bundan eminim" dedi.