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Hemşire Şebnem Köker'in şüpheli ölümü hakkında flaş gerçek! Detaylar ortaya çıkıyor
İstanbul'da hayatını kaybeden Hemşire Şebnem Köker'in şüpheli ölümü hakkında ilginç detaylar ortaya çıktı. Telefonu saat 19.00 sıralarında kapalı olduğu iddia edilen Köker'in söz konusu saatten sonra bir arkadaşıyla mesajlaştığı belirtildi. Baba Köker yaptığı açıklamada, "Evli olduğu ortaya çıkan T.B. korkup kızımı itmiş olmalı" dedi.
Giriş Tarihi: 14.06.2021 10:50 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 11:12
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