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Cinayet mi intihar mı? Hemşire Şebnem Köker nasıl öldü?

'de kaldığı pansiyonun 3. katından düşen hemşire hayatını kaybetti. Genç kadının ölümü 'nca soruşturma başlatıldı. Detayları Muhabiri aktardı.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 13.06.2021 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021
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Cinayet mi intihar mı? Hemşire Şebnem Köker nasıl öldü?

'de hemşire olarak çalışan , erkek arkadaşı T.B. ile 7 Haziran'da 'da bulunan pansiyona geldi.

İkili arasında iddiaya göre tartışma çıktı. Şebnem Köker, sabaha karşı 03.00 sıralarında pansiyonun 3. katından zemin katta bulunan demir parmaklıkların üzerine düşerek hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili T.B'yi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülerek ifadesi alınan T.B serbest bırakıldı. Olaya ilişkin tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında genç kadının intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği belirlenecek.

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