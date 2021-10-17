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Adana'daki silahlı çatışmanın görüntüleri gündem oldu! Dur anne en güzel noktasındayım

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 17.10.2021 Güncelleme Tarihi: 17.10.2021
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Adana’daki silahlı çatışmanın görüntüleri gündem oldu! Dur anne en güzel noktasındayım

Adana'nın Yüreğir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı. Film sahnelerini aratmayan çatışma görüntüleri gündem oldu. Dikkat çeken başka bir nokta ise görüntüleri kaydeden gencin kendisini çağıran annesine "Anne en güzel noktasındayım dur anne" sözleriyle cevap vermesi oldu.

Adana'da iki grup arasında yaşanan silahlı çatışma cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay, geçen Perşembe günü merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışma sonrasında gruplar sokak içerisinde dağıldı ve silahlı çatışma yaşandı. Taraflar birbirlerine silahlarla ateş ederken, mahallede büyük panik yaşandı.

Yaşanan silahlı çatışma anları film sahnelerini aratmadı. Taraflar saklanarak, duvarları siper olarak kullanarak birbirlerine defalarca ateş etti. Bir süre sonra silah sesleri kesilirken, mahallede bulunanlar polis ekiplerini arayıp yardım istedi.

Silahlı çatışma anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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