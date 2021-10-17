Adana'daki silahlı çatışmanın görüntüleri gündem oldu! Dur anne en güzel noktasındayım
YAŞAM İHA
Adana'nın Yüreğir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı. Film sahnelerini aratmayan çatışma görüntüleri gündem oldu. Dikkat çeken başka bir nokta ise görüntüleri kaydeden gencin kendisini çağıran annesine "Anne en güzel noktasındayım dur anne" sözleriyle cevap vermesi oldu.
Adana'da iki grup arasında yaşanan silahlı çatışma cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay, geçen Perşembe günü merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.
Tartışma sonrasında gruplar sokak içerisinde dağıldı ve silahlı çatışma yaşandı. Taraflar birbirlerine silahlarla ateş ederken, mahallede büyük panik yaşandı.
Yaşanan silahlı çatışma anları film sahnelerini aratmadı. Taraflar saklanarak, duvarları siper olarak kullanarak birbirlerine defalarca ateş etti. Bir süre sonra silah sesleri kesilirken, mahallede bulunanlar polis ekiplerini arayıp yardım istedi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 10 yıl sigorta – 1800 gün prim yeterli! Yaşı beklemeden maaş bağlanıyor! Hem işçiye hem esnafa…
- Mevlid Kandili mesajları ayetli hadisli! Arkadaşa sevgiliye eşe kandil tebrik mesajları 2021!
- Bugün kandil mi? 17 Ekim bugün ne kandili? Diyanet dini günler takvimi 2021!
- The Batman ne zaman çıkacak? The Batman fragman geldi! The Batman vizyon tarihi!
- Mevlid Kandili ibadetleri nelerdir? Mevlid Kandili anlamı, önemi! Mevlid Kandili’nde yapılacak ibadetler!
- Mevlid Kandili namaz kaç rekattır, nasıl kılınır? Mevlid Kandili Tesbir kılınışı! Mevlid Kandili namazları!
- Kardeşlerim 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gözyaşları sel oldu...
- Mevlid Kandili dualı ve ayetli kutlama mesajları! Mevlid Kandili uzun, kısa, anlamlı kutlama sözleri! WhatsApp, Instagram...
- Dualı yazılı şiirli mübarek Kandil mesajları! 2021 en farklı değişik Mevlid Kandili mesajları sözleri!
- Mevlid Kandili'nde okunması gerekenler dualar nelerdir? Mevlid Kandili'nde yapılması gereken ibadetler ve çekilecek tesbihler...
- Bugün kandil mi? 17 Ekim Pazar ne kandili? Diyanet dini günler takvimi!
- Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Kandil orucu ne zaman tutulur, bugün mü yarın mı?