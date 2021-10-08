Esenyurt’ta 2 kişi kangal köpeklerinin saldırısına uğradı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Akçaburgaz Mahallesi'nde işe gitmek üzere durağa doğru yürüyen biri kadın iki kişi kangal köpeklerinin saldırısına uğradı. O bölgede bulunan bir fabrikaya ait olduğu öne sürülen köpekler Besra E. adlı kadını yaraladı.

Olayda köpekler, kadının vücudundan et parçası koparıp 40 dikiş atılmasına yol açarken o anlarda da kadının yardımına yoldan geçen bir aracın içindeki vatandaşlar yetişti.