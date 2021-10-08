08 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt’ta 2 kişi kangal köpeklerinin saldırısına uğradı

Esenyurt’ta 2 kişi kangal köpeklerinin saldırısına uğradı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 08.10.2021
ABONE OL
Esenyurt’ta 2 kişi kangal köpeklerinin saldırısına uğradı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde aynı günde 2 şahıs bir fabrikaya ait olduğu öne sürülen kangal köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerin saldırısı sonucunda işe giden bir kadın ağır şekilde yaralanırken kadının imdadına yoldan geçen araçtaki vatandaşlar yetişti. 2 vatandaşın yaşadığı dehşet saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Akçaburgaz Mahallesi'nde işe gitmek üzere durağa doğru yürüyen biri kadın iki kişi kangal köpeklerinin saldırısına uğradı. O bölgede bulunan bir fabrikaya ait olduğu öne sürülen köpekler Besra E. adlı kadını yaraladı.

Olayda köpekler, kadının vücudundan et parçası koparıp 40 dikiş atılmasına yol açarken o anlarda da kadının yardımına yoldan geçen bir aracın içindeki vatandaşlar yetişti.

O ANLAR KAMERADA

Vatandaşların müdahalesiyle ölümden kıl payı dönen kadının o anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Köpeklerin diğer hedefi ise yolda yürüyen bir adam oldu. Marketten dönen adamın arkasından yaklaşan iki köpek, saldırıda bulundu. Bir anda korkuya kapılan adam büyük şok yaşadı. O anlar kameralara yansıdı.

Esenyurt’ta köpek dehşeti kamerada: 2 yaralı ESENYURT'TA KÖPEK DEHŞETİ KAMERADA: 2 YARALI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA