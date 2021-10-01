Ellerinde bavulla sıraya girdiler! İstanbul'a gelen öğrencilerin İETT kart çilesi
Yüz yüze eğitimin başlamasının ardından İstanbul'da okul kazanan öğrenciler, şehre gelmeye başladı. Büyük umutlarla geldikleri İstanbul'da İETT kart sorunuyla karşılaşan pek çok genç, soğuk hava ve yağmurun altında sıra beklemek zorunda kaldı. Günlerdir çözüm bulunamayan İETT kart sorunuyla ilgili isyan eden öğrenciler, sistemin yavaş çalıştığını belirttiler.
Uzun bir aranın ardından üniversitelerde de yüz yüze eğitim başladı.
Eğitimlerin başlamasıyla birlikte çok sayıda üniversite öğrencisi yaşadıkları şehirlerden İstanbul'a geri döndü.
Toplu taşımada indirim hakkı taşıyan İETT 'Öğrenci kartı' almak isteyen gençler ise Kadıköy'deki kart başvuru merkezinde buluştu. Yoğun talep nedeniyle uzun sıra kuyruğu oluştu. Soğuk hava ve yağmura rağmen sıra beklemek zorunda kalan öğrenciler sistemin yavaş ilerlediğini belirterek duruma isyan etti.
Sıraya giren öğrencilerden birçoğunun ise ellerindeki valizlere sırada beklediği, kimi öğrencininse yerde oturarak beklediği görüldü.
"1,5 SAATTİR SIRADAYIM"
Sırada bekleyen öğrencilerden Turhan Anaç, "Yaklaşık 1,5 saattir sıradayız. Şehir dışından üniversite için geldik. Sırayı gördüğümde zaten gözüm korktu. Yapacak bir şey yok. İndirimli kartı almak zorundayız. Biraz yavaş ilerliyor. Bu sorunun çözülmesini talep ediyoruz. Hava da soğuk yağmur da var" diye konuştu.
"MECBUR BEKLEYECEĞİZ"
Uzun süredir beklediğini belirten bir diğer öğrenci Buğra Şen ise "Bursa'dan üniversite için İstanbul'a geldim. Beklemediğim bir görüntüyle karşılaştım. Mecburen sıraya girdik. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz. Geldiğimiz şehirde böyle bir zorluk yaşamamıştık" dedi.
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