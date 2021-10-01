Ellerinde bavulla sıraya girdiler! İstanbul’a gelen öğrencilerin İETT kart çilesi

"1,5 SAATTİR SIRADAYIM"

Sırada bekleyen öğrencilerden Turhan Anaç, "Yaklaşık 1,5 saattir sıradayız. Şehir dışından üniversite için geldik. Sırayı gördüğümde zaten gözüm korktu. Yapacak bir şey yok. İndirimli kartı almak zorundayız. Biraz yavaş ilerliyor. Bu sorunun çözülmesini talep ediyoruz. Hava da soğuk yağmur da var" diye konuştu.