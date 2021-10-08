Cami musluklarını zıplayarak kırdı! 100 saatlik kayıt taramasıyla bulundu
Ankara'da, camilerin abdesthanelerinden muslukları çalarak, hurdacıya satan Devrim Efe Ö. adlı şahıs, 100 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarının taranmasının ardından yakalandı. Tutuklanan Devrim Efe Ö.'nün, muslukları üzerine çıkıp zıplayarak kırdığı anlar kameraya yansıdı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şehrin çeşitli ilçelerindeki camilerden musluk çalınmasına ilişkin operasyon başlattı.
Camilerdeki 100 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelenerek, zanlının Devrim Efe Ö. olduğu tespit edildi. Zanlını adresini belirleyen ekipler, operasyonla gözaltına aldı. Devrim Efe Ö.'nün evindeki aramada ise camilerden çaldığı belirlenen bir takım malzemeler de ele geçirildi.
Karakoldaki ifadesinde suçlamayı kabul eden Devrim Efe Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
TAVIRLARI 'PES' DEDİRTTİ
Diğer taraftan güvenlik kamerası görüntülerine göre, camilerden hırsızlık yapan Devrim Efe Ö.'nün rahat tavırları dikkat çekti. Devrim Efe Ö.'nün, Atapark Camii abdesthanesinde yaklaşık 10 musluğu üzerinde zıplayıp, kırdığı daha sonra poşete koyarak hızla kaçtığı görüldü. Ayrıca Fazilet Camii'nde imamın ezan okuduğu mikrofonu ve elektronik sistemi de çalan şüphelinin, bu camiye kapıyı kırarak girdiği anlar da kameraya yansıdı.
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