2 araç bisikletli çocuğa peş peşe çarptı! Feci kaza kamerada
Antalya'da 2 arabanın arka arkaya çarpmasıyla hastanede hayatın kaybeden 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi Cesur İstimihan’ın geçirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre kaza, geçen pazartesi günü akşam 17.25 sularında Kepez ilçesi Şelale Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı.
Bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen 8. sınıf öğrencisi Cesur İstimihan'a araba çarptı.
Kazayı gören etraftaki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti.
KURTARILAMADI
Olay yerine 112 ekipleri yapılan ilk müdahalenin akabinde Cesur İstimihan'ı Kepez Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cesur İstimihan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
FECİ KAZA KAMERADA
Öte yandan kaza anına ait güvenlik kameraları ortaya çıktı. Görüntülerde bisikletiyle birlikte yolun karşısına geçmek isteyen İstimihan'a önce bir aracın çarptığı, çarpmanın şiddetiyle yine aynı yönde seyreden başka bir aracın önüne düştüğü ve ardından ikinci bir kaza daha geçirerek metrelerce savrulduğu görüldü.
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