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Güngören'de korkutan kaza! Servis minibüsü tramvay yoluna devrildi

Güngören'de sabah saatlerinde seyir halindeki servis minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarparak tramvay yoluna devrildi. Kaza sonrası sürücü yaralanmazken, Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı seferlerinde aksamalar yaşandı.

Giriş Tarihi: 05.10.2021 07:49 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021 07:49
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Güngören’de korkutan kaza! Servis minibüsü tramvay yoluna devrildi

Kaza, Güngören, Akıncılar Mahallesinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 LGB 776 plakalı servis minibüsünü kullanan

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Güngören’de korkutan kaza! Servis minibüsü tramvay yoluna devrildi

Engin Arslan, Abdi İpekçi Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği içinde yolcu bulunmayan servis minibüsü yol kenarındaki demir korkuluklara çarpıp tramvay yoluna devrildi.

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Güngören’de korkutan kaza! Servis minibüsü tramvay yoluna devrildi

Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir süre araçta inceleme yaptı. Sürücü Arslan'ı kazayı yara almadan atlatırken polis ekipleri yolu önlem amaçlı kapattı.

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Güngören’de korkutan kaza! Servis minibüsü tramvay yoluna devrildi

TRAMVAY SEFERLERİ KISA SÜRELİ YAPILAMADI
Kaza nedeniyle Bağcılar-Kabataş Tramvay seferleri bir süre gerçekleştirilemedi. Yetkililer, gelen yolculara seferlerin Kabataş-Güngören istasyonları arasında gerçekleştirildiğini duyurdu.

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Güngören’de korkutan kaza! Servis minibüsü tramvay yoluna devrildi

Devrilen servis minibüsünü nedeniyle Bağcılar yönüne giden tramvay seferleri Akıncı istasyonundan Bağcılar istikametine yapılamadı.