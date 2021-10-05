Güngören’de korkutan kaza! Servis minibüsü tramvay yoluna devrildi

Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir süre araçta inceleme yaptı. Sürücü Arslan'ı kazayı yara almadan atlatırken polis ekipleri yolu önlem amaçlı kapattı.