İntihar etmek için direğe çıktı! Valinin gelmeyeceğini öğrenince vazgeçti
YAŞAM İHA
Iğdır’da mağdur edildiğini iddia eden şahıs çalıştığı iş yerinin bahçesindeki direğe çıkıp intihara teşebbüs etti. Vali ile görüşmek istediğini belirten şahıs gelmeyeceğini öğrenince aşağı atlamaktan vazgeçti.
Olay, Pir Sultan Abdal Mahallesi Melekli yolu caddesindeki bir otoparkta yaşandı.
Adı öğrenilemeyen şahıs, çalıştığı otoparkın içerisindeki direğe çıkarak intihar edeceğini dile getirdi. İhbarla olay yerine 112 ekibi, emniyet ve itfaiye sevk edildi.
"VALİ GELMEDEN İNMEM"
Polis, şahsı inmesi için uzun süre ikna etmeye çalıştı. Vali gelmeden inmeyeceğini söyleyen şahıs, yarım saat süren bekleyişinin ardından valinin gelmeyeceğini öğrenince aşağıya inerek işine kaldığı yerden devam etti.