İranlı kadın İranlı şahıs tarafından 5 milyon 733 bin lira dolandırıldı!
İstanbul Fatih'te İran uyruklu bir şahıs, döviz bürosu olduğunu ve danışmanlık yaptığını belirterek kandırdığı İran uyruklu kadının 5 milyon 733 bin TL’sini dolara çevirerek ülkesine kaçtı. Zanlının ortağı olduğu iddia edilen kişinin de içlerinde olduğu 3 şahıs gözaltına alınırken, vurguncunun parayı aldığı anlar saniye saniye görüntülendi.
Olay, 20 Eylül Pazartesi günü Fatih'te yaşandı. İddiaya göre, 36 yaşındaki İranlı iş kadını Mahnoush J.M. 5 milyon 733 bin TL'sini dolara çevirmek istedi. Daha sonra bir döviz bürosu olduğunu öne süren ve İran uyruklulara danışmanlık yapan Farzad K. M.'nin yanına gitti. Farzad, dolar kurunun yüksek olmasını bahane ederek, 5 milyon 733 bin lirayı kur düştükten sonra dolara çevirmesi gerektiğini söyledi.
Bu durumu kabul eden Mahnoush paraları döviz bürosunda bulunan kasaya bıraktıktan sonra Farzad.K.M. ile oradan ayrıldı.
BÜTÜN PARAYI ALIP KAÇTI
Olaydan bir gün sonra şüpheli Farzad K.M yanına bir arkadaşını alarak paraları kendisinin parasıymış gibi gösterip 173 bin dolar ve 60 bin lirayı nakit, geri kalan parayı ise Bİtcoin hesabına yatırılmasını istedi. Farzad K.M. olayı gerçekleştikten sonra İran'a kaçtı. İş kadını Mahnoush J.M., döviz kurunu öğrenmek için ofise gittiğinde Farzad K.M'nin bütün parasını alıp kaçtığını öğrendi. Şoke olan iş kadını durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.
ORTAĞI CEZAEVİNDE
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler, Farzad K.M.'nin ortağı olduğu ileri sürülen Volkan K.'yı ve ofis sahibi C.A ve E.K'yi gözaltına aldı. Emniyete getirilen şüphelilerden C.A ve E.K adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Farzad K.M.'nin ortağı olan Volkan K. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüpheli şahsın paraları alma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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