İranlı kadın İranlı şahıs tarafından 5 milyon 733 bin lira dolandırıldı!

Olay, 20 Eylül Pazartesi günü Fatih'te yaşandı. İddiaya göre, 36 yaşındaki İranlı iş kadını Mahnoush J.M. 5 milyon 733 bin TL'sini dolara çevirmek istedi. Daha sonra bir döviz bürosu olduğunu öne süren ve İran uyruklulara danışmanlık yapan Farzad K. M.'nin yanına gitti. Farzad, dolar kurunun yüksek olmasını bahane ederek, 5 milyon 733 bin lirayı kur düştükten sonra dolara çevirmesi gerektiğini söyledi.

Bu durumu kabul eden Mahnoush paraları döviz bürosunda bulunan kasaya bıraktıktan sonra Farzad.K.M. ile oradan ayrıldı.