Uçak mühendisi genç trafik kazasında hayatını kaybetti! Ailesi gözyaşlarına engel olamadı
Antalya’da otobüs ile çarpışan motosiklet sürücüsü Hilmi Çağlar Motorcu (30) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Uçak mühendisi Motorcu’nun cenazesi alınırken yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
Cadde üzerinde hareket halinde olan otobüs ve motosiklet çarpıştı. Kazayı gören etraftaki vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi.
KURTARILAMADI
Kazada ağır yaralanan 30 yaşındaki Hilmi Çağlar Motorcu, ambulansla yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı.
Motorcu, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından otobüs sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Uçak mühendisi olduğu öğrenilen Motorcu'nun, cenazesi Adli Tıp Morgu'ndan yakınları tarafından toprağa verilmek üzere alındı.
Cenazenin alınışı sırasında genç mühendisin yakınları gözyaşlarına boğuldu.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan, kaza sonrası yaşananlar ve vatandaşların müdahale etme çabası cep telefonu kameralarına yansıdı.
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