Hırsızlık için girdiği lokantanın ortasına tuvaletini yaptı
İstanbul Arnavutköy’de bir lokantaya giren hırsız, ilk önce kapıdaki masalara oturarak bir müddet dinlendi, akabinde de dükkanın ortasına tuvaletini yaptı. Tuvaletini yaptıktan sonra kasadaki paraları alarak olay yerinden kaçan hırsızın o anları kameralara yansıdı.
Olay, Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde yer alan bir lokantada geçen gece yaşandı. İddiaya göre, lokantanın önüne gelen hırsız önce kapıdaki masalarda oturup dinlendi, ardından da da tuvaletini yaptı.
Bir müddet bekleyen hırsız daha sonra camı zorlayarak içeriye girip kasadaki paraları çalarak kaçtı. Hırsızın rahat tavırları ve tuvaletini yapması da 'pes artık' dedirtti.
"İNSANLARIN BAŞINA BELA AÇABİLİR"
Dükkan sahibi Turan Toprak, "Saat 03.30 sularında 20'li yaşlarda bir genç çocuk dükkanın içerisine giriyor, buralarda dolaşıyor. Ondan sonra şu noktaya pisliğini bırakıyor ve camları yokluyor. Camları yokladıktan sonra içeri giriyor ve kasa da bulunan 150 TL kadar parayı alıyor ve rahat şekilde buradan uzaklaşıp gidiyor. Buraya pisliğini yapıp rahat şekilde gidiyor. Büyük ihtimalle buranın insanı benim büyük bir zararım yok ama insanların başına bela açabilir" Şeklinde konuştu.
O ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ
Arnavutköy'de hırsızın girdiği dükkana tuvaletini yaptığı o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsız gelip sandalyede oturuyor, daha sonra tuvaletini yaptıktan sonra içeriye giriyor, sonrasında da iş yerinden çıkarak kayıplara karıştığı görülüyor.
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