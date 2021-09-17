Bursa’da eve giren hırsız önce kadının kafasını kapıya vurdu ardından da bıçakladı

BIÇAKLA YARALADI

Hırsız, Necibiye B.'nin kafasını önce kapıya vurdu sonra da mutfaktan aldığı bıçakla yaraladı. Hırsız olay yerinden hızlıca uzaklaşırken yere yığılan Necibiye B. ise yaralı halde diğer bina sakinlerine sesini duyurmaya çalıştı.