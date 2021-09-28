Tuzla’da köpek ezen şahıs yoluna devam etti! O anlar kamerada
YAŞAM DHA
İstanbul’un Tuzla ilçesinde, kamyonet yol ortasında uzanan köpeğin üzerinden geçti. Cani sürücü durmayarak yoluna devam ederken, köpek bir müddet sonra öldü. O anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.
Olay, akşam sularında Organize Deri Sanayi bölgesinde gerçekleşti. Kimliği tespit edilemeyen şoförün kullandığı kapalı kasa kamyonet, yolda yatan köpeğin üzerinden geçerek ezdi.
Cani sürücü aldırış etmeden yoluna devam ederken bir müddet can çekiştikten sonra köpek öldü.
OLAY ANLAR KAMERADA
Olay anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde, uzun farları yanan kamyonetin yolda duran köpeği ezerek yoluna devam ettiği görülüyor. Köpek bir süre sonra hayatını kaybediyor.
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