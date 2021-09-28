28 Eylül 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Tuzla’da köpek ezen şahıs yoluna devam etti! O anlar kamerada

Tuzla’da köpek ezen şahıs yoluna devam etti! O anlar kamerada

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 28.09.2021 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021
ABONE OL
Tuzla’da köpek ezen şahıs yoluna devam etti! O anlar kamerada

İstanbul’un Tuzla ilçesinde, kamyonet yol ortasında uzanan köpeğin üzerinden geçti. Cani sürücü durmayarak yoluna devam ederken, köpek bir müddet sonra öldü. O anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

Olay, akşam sularında Organize Deri Sanayi bölgesinde gerçekleşti. Kimliği tespit edilemeyen şoförün kullandığı kapalı kasa kamyonet, yolda yatan köpeğin üzerinden geçerek ezdi.

Cani sürücü aldırış etmeden yoluna devam ederken bir müddet can çekiştikten sonra köpek öldü.

OLAY ANLAR KAMERADA

Olay anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, uzun farları yanan kamyonetin yolda duran köpeği ezerek yoluna devam ettiği görülüyor. Köpek bir süre sonra hayatını kaybediyor.

kamyonetin altında ezilen köpek öldü KAMYONETİN ALTINDA EZİLEN KÖPEK ÖLDÜ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA