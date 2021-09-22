Çarşaf giyip hırsızlık yaptı! Uyuyunca yakalandı
YAŞAM İHA
Şanlıurfa Akçakale’de gece saatlerinde girdiği evdeki eşyaları çaldıktan sonra dama çıkan çarşaflı hırsız orada uyuyunca yakalandı. Üzerinden çarşaf çıkarılan kişinin genç bir erkek olduğu ortaya çıktı.
SOYDUKTAN SONRA DAMDA UYUDU
Gece saatlerinde bir eve giren yabancı uyruklu çarşaflı hırsız, eşyaları çaldıktan sonra dama çıkıp uyudu.
Sabah uyanan evdekiler, eşyalarının ortada olmadığını görünce çevreyi kontrol etti.
YAKALANDI
Dama çıkan ev sahibi, siyah çarşaf içerisinde birinin uyuduğunu gördü. Olay yerine çağrılan mahalle bekçileri ile polis ekipleri, şahsı yakalayıp damdan indirdi. Üzerindeki çarşaf çıkartılan şahsın genç bir erkek olduğu belirlendi.
Gözaltına alına şahıs emniyete götürülürken yaşanan olay bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
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