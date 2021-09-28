Muğla’da şehre inen yaban domuzlarını elleriyle beslediler
YAŞAM DHA
Muğla Fethiye’de aç kalan yaban domuzları kente indi. Çöpleri karıştırıp yemek arayan domuzlarına vatandaşlar elleriyle yemek verdi. O anlar saniye saniye kaydedildi.
Bir takım vatandaşlar gece saatlerinde aç kalan yaban domuzlarını elleri ile besledi.
Domuzlar kendilerine atılan yemekleri iştahla yerken, bu anlar ise şehre tatile giden bir takım vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
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