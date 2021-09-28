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Muğla’da şehre inen yaban domuzlarını elleriyle beslediler

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 28.09.2021
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Muğla’da şehre inen yaban domuzlarını elleriyle beslediler

Muğla Fethiye’de aç kalan yaban domuzları kente indi. Çöpleri karıştırıp yemek arayan domuzlarına vatandaşlar elleriyle yemek verdi. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, son günlerde aç kaldıkları için kent merkezine inen yaban domuzlar, çöplerde yemek aradı.

Bir takım vatandaşlar gece saatlerinde aç kalan yaban domuzlarını elleri ile besledi.

Domuzlar kendilerine atılan yemekleri iştahla yerken, bu anlar ise şehre tatile giden bir takım vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Şehre inen yaban domuzlarını elleriyle beslediler ŞEHRE İNEN YABAN DOMUZLARINI ELLERİYLE BESLEDİLER
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