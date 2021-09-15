Bariyer hırsızı Bayrampaşa’da yakalandı: Cezaevine girmek için yaptım

Zanlı Eyüp A. 2 Eylül saat 23.15 sularında Sağmalcılar Metro İstasyonu karşısındaki bariyerleri ve yol gösterici işaretleri sökerken görüldü. İhbar üzerine Eyüp A.'yı yakalayan emniyet, sırt çantasında İngiliz anahtarı ve demir çekici buldu. Eyüp A. da bariyerleri söktüğünü kabul etti. Yakalanan zanlı Bayrampaşa Polis Merkezi'nde verdiği ifadesinde, "S. Hurda toplayıp satarak geçimimi sağlamaktayım. Bariyerleri ben söktüm. Cezaevine girmek için yaptım. Pişman değilim" dediği öğrenildi.

UYUŞTURUCU KULLANMAYA BAŞLAYINCA CEZAEVİNE GİRMEK İSTEDİ



Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli Eyüp A.'nın sorgu hâkimliğinde de cezaevinden izinli olarak çıktığını, tekrar uyuşturucu kullanmaya başlayınca cezaevine girmek için bilerek hırsızlık yaptığını söylediği öğrenildi. Eyüp A. 3 Eylül'de "Kamu kurum ve kuruluşlarına ait eşya hakkında hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eyüp A'nın daha önce de "hırsızlık", "yağma" gibi suçlardan sabıkası olduğu öğrenildi.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR



Şüpheli Eyüp A. hakkında 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle soruşturma yürütülüyor. Soruşturmanın önümüzdeki günlerde tamamlanarak dosyanın asliye ceza mahkemesine gönderilmesi bekleniyor.