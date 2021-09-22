Antalya’da hırsızı ‘koronayım’ yalanı kurtaramadı
Antalya’da bina deposundan iki boş tüpü çalan zanlı, “koronalıyım yaklaşma, sana da bulaştırırım” ifadelerine rağmen vatandaşa yakalanmaktan kurtulamadı. Hırsız çaldığı tüpler ile beraber gözaltına alınarak karakola götürüldü.
Edinilen bilgiye göre olay öğle sularında Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 1595 Sokak üzerinde bulunan binada yaşandı. Giriş kattaki evde oturan Zafer Çevik, şüpheli bir şahsın apartmana girdiğini gördü.
Çevik, kişinin, komşusunun adını vermesine rağmen ikna olmadı ve genci takip etmeye başladı. Bir müddet sonra binadan çuvalla çıkan adamın, yan binaya girdiğini fark eden Çevik, daha çok kuşkulandı ve genci izlemeye başladı.
"KORONALIYIM YAKLAŞMA SANA DA BULAŞTIRIRIM"
Zafer Çevik, girdiği binadan elinde bir çuvalla çıkan Hakan K.'ya durmasını ve gitmemesini söyledi. Yakalanacağını anlayan Hakan K., Çevik'e, "Koronalıyım yaklaşma sana da bulaştırırım, bırak gideyim" dedi. Çevik, şüphelinin gitmesine izin vermedi ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Polis ekipleri karantina ihlali diyerek geldiği anonsta, hırsızlık şüphelisi çıkmasına şaşırdı. Çuvalların içinden biri büyük, biri piknik boy iki tüp çıktı. Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.
"NASIL BIRAKAYIM BU ARKADAŞI PANDEMİDE"
Şüpheliyi yakalayan Zafer Çevik, "İlk önce bu arkadaş buraya girdi. Komşumun adını verdi. Yırtık bir çuvalla aşağı indi. Ben de bundan şüphelenip takip ettim. Yandaki apartmana girdi. Burada bekledim bu kez elinde 3 çuvalla dışarı çıktı. Yakaladım. Bana koronalı olduğunu söyledi. 'Koronalıyım yaklaşma bana. Bırak gideyim sana da bulaştırırım' dedi. Ardından polisi aradık. Tüpten vazgeçtim, 'koranayım ben' diyor. Nasıl bırakayım bu arkadaşı pandemide. Ben vatandaşlık görevimi yaptım. Kimsenin malına mülküne zarar vermesin" dedi.
Şahsın tüpleri satmaya çalıştığı işletmeci Osman Menet ise "Bu şahıs bana tüpü satmaya geldi ben almadım. Şüphelendim, durumundan almadım.35-40 lira değeri var" sözlerine yer verdi.
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