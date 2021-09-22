Antalya’da hırsızı ‘koronayım’ yalanı kurtaramadı



"NASIL BIRAKAYIM BU ARKADAŞI PANDEMİDE"

Şüpheliyi yakalayan Zafer Çevik, "İlk önce bu arkadaş buraya girdi. Komşumun adını verdi. Yırtık bir çuvalla aşağı indi. Ben de bundan şüphelenip takip ettim. Yandaki apartmana girdi. Burada bekledim bu kez elinde 3 çuvalla dışarı çıktı. Yakaladım. Bana koronalı olduğunu söyledi. 'Koronalıyım yaklaşma bana. Bırak gideyim sana da bulaştırırım' dedi. Ardından polisi aradık. Tüpten vazgeçtim, 'koranayım ben' diyor. Nasıl bırakayım bu arkadaşı pandemide. Ben vatandaşlık görevimi yaptım. Kimsenin malına mülküne zarar vermesin" dedi.