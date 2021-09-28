Duygu Delen duruşmasında zanlı Mehmet Kaplan’dan tutukluluğa devam kararına tepki

TAHLİYE İSTEDİ



Sanık avukatı Enes Akbulut ise tutuklu olan Duygu Delen'in erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın ifadelerinin baştan bu yana hep aynı olduğu aksini gösteren deliller sunulmasını istedi. Raporlar arasında çelişki olduğu için müvekkilinin tutuklu olduğunu belirten Akbulut, tahliye istedi.