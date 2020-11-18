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Duygu Delen davasında flaş gelişme! Duygu Delen davasında yargılanan Mustafa Kaplan...

Gaziantep'te 4. kattan şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybeden 'in davasında gözaltına alınan 'ın yargılanmasına devam edildi. 4 ayrı suçtan yargılanan Mehmet Kaplan’ın yargılandığı davada baroların müdahillik talebi “Doğrudan zarar görmedikleri” gerekçesiyle reddedildi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 18.11.2020 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020
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Duygu Delen davasında flaş gelişme! Duygu Delen davasında yargılanan Mustafa Kaplan...

Gaziantep'te eski kız arkadaşının kendisine ait evin 4. katından şüpheli şekilde düşüp ölmesi nedeniyle cinayet ve cinsel istismar dahil 4 ayrı suçtan yargılanan 'ın yargılandığı davada baroların müdahillik talebi "Doğrudan zarar görmedikleri" gerekçesiyle reddedildi.

BARO'DAN TEPKİ

Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada SEGBİS ile hâkim karşısına çıkan sanık Mehmet Kaplan'ın 17 yaşındaki 'in şüpheli bir şekilde ölümü nedeniyle yargılandığını belirten Gaziantep Baro Başkanı Avukat Bektaş Şarklı, "Beyanımızda maktulün ailesinin katılmadığını, müşteki avukatlarının da mazeret bildirerek katılmadıkları için sanığa bu yönden sorular sorulmadığını, bu nedenle katılmak istediğimizi beyan ettik ancak kabul görmedi.

Gerekçe olarak 'Doğrudan zarar görmememiz' gösterildi. Bu durum bana göre doğru değil, Bu şehirde ve ülkede yaşayan herkes bu tür olaylardan mağdur oluyor. Kentte ve ülkede yaşayan kadın ve çocukların serbestçe yaşayabilmesi için katılma talebimizin kabul edilmesi gerekiyordu" diye konuştu.

Öte yandan bazı kadın dernekleri duruşması öncesinde ve sonrasında Adliye önünde yaptıkları açıklamada, kadın cinayetlerinin son bulması için tüm toplumun seferber olmasını ve suçluların hak ettikleri cezalara çarptırılmasını istedi.

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