Duygu Delen davasında flaş gelişme! Duygu Delen davasında yargılanan Mustafa Kaplan...

Gerekçe olarak 'Doğrudan zarar görmememiz' gösterildi. Bu durum bana göre doğru değil, Bu şehirde ve ülkede yaşayan herkes bu tür olaylardan mağdur oluyor. Kentte ve ülkede yaşayan kadın ve çocukların serbestçe yaşayabilmesi için katılma talebimizin kabul edilmesi gerekiyordu" diye konuştu.