Antalya’da Rus turistler kabusu yaşadı: Kazaya bakarken kazaya sebep oldular!

2 OTOMOBİLE ZARAR VERDİ

Kaza sırasında araçlardan yola fırlayan yedek lastik, sağ şeritte seyir halindeki 2 otomobile zarar verdi. Bu otomobildekiler, jandarma ve trafik ekiplerinden bir taleplerinin olmadığını belirterek yollarına devam etti.