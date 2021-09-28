Antalya’da Rus turistler kabusu yaşadı: Kazaya bakarken kazaya sebep oldular!
Antalya'da bir aracın tur minibüsüne çarpmasıyla gerçekleşen kazada 1 şahıs yaralandı. Çarpışma esnasında kaza yapan araçlardan çıkan yedek lastik, sağ şeritte hareket halindeki 2 otomobilin zarar görmesine yol açtı. Kazayı görerek yavaşlayan bir araca Rus turistleri taşıyan tur minibüsünün çarpmasıyla aynı yerde ikinci kaza oldu.
Kaza, Alanya-Manavgat D-400 karayolunda oldu. Edinilen bilgiye göre Alanya yönünden Manavgat yönüne hareket halindeki Salih Gürler'in hakimiyetindeki 07 AAS 037 plakalı otomobil, aynı yöne hareket halindeki Hasan Özcan'ın hakimiyetindeki 07 AFF 301 plakalı tur minibüsüne arkadan çarptı. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Emine Gürler yaralandı.
Gürler, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
2 OTOMOBİLE ZARAR VERDİ
Kaza sırasında araçlardan yola fırlayan yedek lastik, sağ şeritte seyir halindeki 2 otomobile zarar verdi. Bu otomobildekiler, jandarma ve trafik ekiplerinden bir taleplerinin olmadığını belirterek yollarına devam etti.
TURİSTLERİN YÜREKLERİ AĞIZLARINA GELDİ
Kazanın meydana geldiği yerde jandarma ve trafik ekipleri gerekli işlemleri yaparken, yeni bir kaza yaşandı. Kaza yapan araçların bulunduğu yerden geçen otomobile, aynı istikamette seyir halindeki Rus turistleri taşıyan tur minibüsü arkadan çarptı.
Şans eseri kimsenin burnunun bile kanamadığı kazanın ardından araç sürücüleri arasında küçük çaplı tartışma yaşandı. Tur minibüsündeki Rus turistler kazanın ardından bir süre yol kenarında bekledikten sonra bir başka tur minibüsü ile kaldıkları otellere doğru yola çıktı.
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