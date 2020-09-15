Duygu Delen'in ölümünde flaş gelişme! Temizlikçinin ifadesi ortaya çıktı Son dakika haberi... Gaziantep'te meydana gelen olay sonrasında Duygu Delen'in intihar etmediği sevgilisi Mehmet Kaplan tarafından pencereden atıldığı ifade edilmişti. O gün yaşananlarla ilgili çelişkili ifadeler veren Mehmet Kaplan'ın kanında alkol ve esrar tespit edildi. Ailesi ve arkadaşları Duygu Delen'in intihar etmediğini öldürüldüğünü vurgularken Duygu'nun kan ve idrar örneklerinde herhangi alkol veya uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Olayın yaşandığı evde yoğun kan izi söz konusu aynı şekilde mobilya parçalarının da kırıldığı belirtildi. Giriş Tarihi: 15.09.2020 09:32 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 09:35
Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Duygu Delen davasıyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Gaziantep'te yaşayan Mehmet Kaplan'ın babasının ikinci eşi olan Özbek asıllı annesi tarafından 2 yaşında terkedildiği bu yüzden duygularını kontröl edemediğini arkadaşlarına anlattığı incelemeler sırasında ortaya çıktı. Talihsiz kız Duygu'nun vücudunda da çok sayıda darp izine rastlandı. Mehmet Kaplan'ın Duygu'ya defalarca şiddet uyguladığı, morluklar ve açık yaralar oluştuğu kaydedildi. Son dakika bilgisine göre temizlikçinin ifadesi de ortaya çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Duygu Delen olayıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürüten Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'na Duygu Delen'in intihar mı ettiği yoksa öldürüldüğü mü, intihar ettiğine dair emarelerin olup olmadığı, düşmeden önce şuurunun yerinde olup olmadığı gibi sorular sorduğu ortaya çıktı.
İSTANBUL ADLİ TIP DOĞRULADI
İstanbul Adli Tıp Kurumu kimya ve biyoloji ihtisas grupları ise incelemelerini tamamlayarak raporlarını sundular. Adli Tıp raporunda Mehmet Kaplan'ın 257 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaplan'ın kan örneklerinde yapılan incelemede esrar belirlendi. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından Mehmet Kaplan'ın kan ve idrar örnekleri üzerinde yapılan incelemede de "THC (esrar) metabolitleri saptanmıştır" denilmişti. İstanbul Adli Tıp Kurumu bu incelemeyi doğruladı.
Duygu Delen'in kan ve idrar örneklerinde ise alkol veya herhangi bir uyuşturucu tespit edilmedi.
MEHMET KAPLAN'IN DNA'SI TESPİT EDİLDİ
Duygu Delen, yakın çevresindekilerin anlatımına göre yaşamayı seven, hayat dolu genç bir kızdı. Daha önce yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrıldığı erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'la bir araya geldiği evin dördüncü katından düşerek hayatını kaybetti. O günden bu yana Duygu Delen intihar mı etti, yoksa atıldı mı sorusu aydınlatılmayı bekliyor. Duygu Delen'in giysilerinden ve vücudundan alınan örneklerin incelenmesinde Mehmet Kaplan'a ait DNA örnekleri tespit edildi.
MEHMET KAPLAN'IN MESAJLARI
Mehmet Kaplan'ın cep telefonunun incelenmesinde ise arkadaşlarına sinirlerine hâkim olmakta zorlandığı ve Duygu Delen'e daha fazla zarar vermek istemediği yönünde mesajlar attığı tespit edildi. Mehmet Kaplan ifadesinde babasının ikinci eşi olan Özbek kökenli annesinin iki yaşındayken terk ettiğini ve annesini hiç görmediğini anlatmıştı.