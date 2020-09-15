Duygu Delen'in ölümünde flaş gelişme! Temizlikçinin ifadesi ortaya çıktı

İSTANBUL ADLİ TIP DOĞRULADI

İstanbul Adli Tıp Kurumu kimya ve biyoloji ihtisas grupları ise incelemelerini tamamlayarak raporlarını sundular. Adli Tıp raporunda Mehmet Kaplan'ın 257 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaplan'ın kan örneklerinde yapılan incelemede esrar belirlendi. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından Mehmet Kaplan'ın kan ve idrar örnekleri üzerinde yapılan incelemede de "THC (esrar) metabolitleri saptanmıştır" denilmişti. İstanbul Adli Tıp Kurumu bu incelemeyi doğruladı.

Duygu Delen'in kan ve idrar örneklerinde ise alkol veya herhangi bir uyuşturucu tespit edilmedi.