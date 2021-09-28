İnfial yaratan ’süt banyosu’ skandalında flaş gelişme: Hiçbir şey hatırlamıyorum

Kentteki bir süt toplama merkezinde, işçilerden Emre Sayar'ın kazanda süt banyosu yaptığı ana ait görüntüler, 6 Kasım 2020 tarihinde Uğur Turgut tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Hızla yayılan görüntülere tepki yağdı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatıyla firmanın Meram Sanayi Sitesi'ndeki süt toplama merkezine giden Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ergin ve beraberindeki ekip, iş yerini denetledi.

Yapılan denetim sonucu iş yerindeki ürünler imha edildi. İşletme onay belgesi iptal edilip, faaliyetlerinden menedilerek, mühürlenip kapatıldı. Çalışanların hijyen belgesinin olmaması nedeniyle 2 kişiye bin 700 lira ve 5996 Sayılı Kanun gereği hijyen gerekliliklerini aykırılıktan 13 bin 934 lira para cezası uygulandı. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Soruşturmanın ardından gözaltına alınan Emre Sayar ve Uğur Turgut, 7 Kasım günü sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. 2 işçi, 6 gün sonra, 12 Kasım'da avukatlarının bir üst mahkemeye itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.