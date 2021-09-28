İnfial yaratan 'süt banyosu' skandalında flaş gelişme: Hiçbir şey hatırlamıyorum
Konya'da süt toplama merkezinde süt banyosu yapan Emre Sayar ile o anları cep telefonuyla kayıt altına alan Uğur Turgut'un görüntüleri Türkiye'de infial yaratmıştı. Şüphelilerin yargılanmalarına devam edilirken tanık olarak dinlenen iş yeri çalışanı Mustafa Coşkun, ''Olayla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum" dedi.
Kentteki bir süt toplama merkezinde, işçilerden Emre Sayar'ın kazanda süt banyosu yaptığı ana ait görüntüler, 6 Kasım 2020 tarihinde Uğur Turgut tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Hızla yayılan görüntülere tepki yağdı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatıyla firmanın Meram Sanayi Sitesi'ndeki süt toplama merkezine giden Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ergin ve beraberindeki ekip, iş yerini denetledi.
Yapılan denetim sonucu iş yerindeki ürünler imha edildi. İşletme onay belgesi iptal edilip, faaliyetlerinden menedilerek, mühürlenip kapatıldı. Çalışanların hijyen belgesinin olmaması nedeniyle 2 kişiye bin 700 lira ve 5996 Sayılı Kanun gereği hijyen gerekliliklerini aykırılıktan 13 bin 934 lira para cezası uygulandı. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Soruşturmanın ardından gözaltına alınan Emre Sayar ve Uğur Turgut, 7 Kasım günü sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. 2 işçi, 6 gün sonra, 12 Kasım'da avukatlarının bir üst mahkemeye itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
Tutuksuz yargılanan 2 işçi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. İddianamede, Türk Ceza Kanunu'nun 185'inci maddesindeki 'İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşüren kimseye 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilir' kapsamında yargılanmaları talep edildi.
KAZANIN İÇİNDE DEZENFEKTAN MADDELERİ BULUNUYOR
5'inci Ağır Ceza Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 3'üncü celsesine sanıklardan Uğur Turgut katıldı. Duruşmada iş yeri çalışanı Mustafa Coşkun tanık olarak dinlendi. Kazanın içinde dezenfektan maddelerinin bulunduğunu belirten Coşkun, ''Ben olaydan bir hafta önce işe başladım. Aynı yerde çalışıyordum. Uğur müdürlük yapıyordu. Olayla ilgili hiçbir şey görmedim. Temizlik işleri vardı, yapıp gittim. Olayla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Sadece imha edilecek süt artığını alırken gördüm. Kazanın içerisinde yerleri temizlemek için kullanılan dezenfektan maddeleri bulunuyor, iş bittikten sonra dökülür'' dedi.
Mahkemeye heyeti, Cumhuriyet Savcılığının mütalaasını hazırlaması için duruşmayı erteledi.
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