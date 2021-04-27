Son dakika | Duygu Delen davasında flaş gelişme! Düşerken bilinci açıktı

DUYGU DÜŞERKEN BİLİNCİ AÇIK

Maktul Delen ile balkonun fiziksel ölçülerini karşılaştıran heyet, Delen'in dengesini kaybederek kazara aşağıya düşmesinin mümkün olmadığını tespit etti. Delen'in düşmesini hızlanarak ve sıçrayarak ileri doğru hızlanma şeklinde değil, ilk hızsız bedenin yer çekimi etkisinde ağırlığı ile serbest düşme olarak değerlendiren heyetin raporunda, "Delen'in sağ omuz ile dirsek ve sol bacağında meydana gelen ray tipi görünümlü ekimoz şeklinde tarif edilen lezyonlar yüksekten düşme neticesinde meydana gelmiştir.