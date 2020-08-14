Duygu Delen kimdir? Duygu Delen'e ne oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gaziantep'te dün, lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Duygu Delen'in, Mehmet Kaplan'ın evinin 4. katından düşerek öldüğü iddia edildi. Olayların kısa sürede sosyal medyada gündem olması büyük yankı uyandırdı. Peki, Duygu Delen kimdir? Duygu Delen'e ne oldu? Şüpheli ölüm...

Gaziantep'te yaşanan sır ölümün detayları ortaya çıkmaya başladı. Gaziantep'te, erkek arkadaşı Mehmet K.'nin evinin penceresinden düşen Duygu D. (17) yaşamını yitirdi. Mehmet K. gözaltına alırken, Duygu D.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.