Avcılar’da yol kavgası! Bu defa kadınlar dövdü
YAŞAM İHA
İstanbul Avcılar’da yol verme meselesi sebebiyle çıktığı öne sürülen kavgada 2 kadın, yakınlarını döven şahsı darp etti. Tüm bu olanlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay Avcılar ilçesinin Merkez Mahallesi'nde geçen cumartesi günü gerçekleşti. İddiaya göre 2 şahıs arasında yol verme sebebiyle tartışma çıktı. Gittikçe tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
KADINLAR SALDIRMAYA BAŞLADI
Kavgaya taraf şahıslardan birisi aracına binip giderken saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan sürücünün kadın yakınları duruma tepki göstererek adama vurmaya başladı.
SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Taraflar olay yerinden vatandaşların araya girmesiyle ayrılırken yaşanan anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.