21 Eylül 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Avcılar’da yol kavgası! Bu defa kadınlar dövdü

Avcılar’da yol kavgası! Bu defa kadınlar dövdü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 21.09.2021 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021
ABONE OL
Avcılar’da yol kavgası! Bu defa kadınlar dövdü

İstanbul Avcılar’da yol verme meselesi sebebiyle çıktığı öne sürülen kavgada 2 kadın, yakınlarını döven şahsı darp etti. Tüm bu olanlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay Avcılar ilçesinin Merkez Mahallesi'nde geçen cumartesi günü gerçekleşti. İddiaya göre 2 şahıs arasında yol verme sebebiyle tartışma çıktı. Gittikçe tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

KADINLAR SALDIRMAYA BAŞLADI

Kavgaya taraf şahıslardan birisi aracına binip giderken saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan sürücünün kadın yakınları duruma tepki göstererek adama vurmaya başladı.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Taraflar olay yerinden vatandaşların araya girmesiyle ayrılırken yaşanan anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

İki kadın yakınlarını darp eden adamı dövdü İKİ KADIN YAKINLARINI DARP EDEN ADAMI DÖVDÜ
Sopanın ucuna bıçak bağlayıp saldırdı SOPANIN UCUNA BIÇAK BAĞLAYIP SALDIRDI
Amcasının kamyonlarını kepçeyle parçaladı AMCASININ KAMYONLARINI KEPÇEYLE PARÇALADI
Kısa mesafe kavgası! KISA MESAFE KAVGASI!
Taksici ve müşterinin kavgası kamerada! TAKSİCİ VE MÜŞTERİNİN KAVGASI KAMERADA!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA