TikTok’un açığını yakaladılar! 20 bin dolarlık teklifini geri çevirdiler
TikTok’un bir açığını bulan Mert Ergün ile Arda Kılıç, kendilerine teklif edilen 20 bin dolarlık ödülü reddetti. 18 yaşındaki gençler, TikTok’ta sınırsız jeton gönderme açığını ortaya çıkardı.
Türk gençler TikTok'un binlerce dolarlık ödül teklifini geri çevirdi. Daha önce Instagramda da açık bulan gençler Tiktok'un kazanç kaynağı olarak bilinen canlı yayında atılan bağışların açığını buldu.
20 BİN DOLARI ALMADILAR
Konuyla ilgili gençlere ulaşan TikTok, 20 bin dolar ödül teklif etti. Ödülü mail yoluyla aldıklarını anlatan Mert Ergün (18) bu teklifi reddettiklerini söyledi. Ergün, "Daha önce Türkiye'den muhatap bulamamıştık. Şimdi bize ulaştılar. 20 bin dolar teklif ettiler ama kabul etmedik" dedi.
"CİDDİ BİR AÇIK"
Normalde Tiktok ile iletişime geçmenin uzun bir süreç olduğunu söyleyen Ergün, "Bizim bulduğumuz açık gelir kapısı kapattığı için bizimle iletişime geçtiler, ne kadar ciddi bir açık olduğunun farkına vardılar" diye konuştu.
DÜNYADA BÖYLE AÇIK BULUNMADI
Gençler geçtiğimiz aylarda açığı bulup TikTok bildirmişlerdi. Söz konusu açığı ilk bildirdiklerinde uygulama tarafından bin 500 dolar teklif edilen gençler, red cevabı verip dünya üzerinde böyle bir açığın bulunamadığını vurgulamışlardı.
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