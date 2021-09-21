TikTok’un açığını yakaladılar! 20 bin dolarlık teklifini geri çevirdiler



"CİDDİ BİR AÇIK"

Normalde Tiktok ile iletişime geçmenin uzun bir süreç olduğunu söyleyen Ergün, "Bizim bulduğumuz açık gelir kapısı kapattığı için bizimle iletişime geçtiler, ne kadar ciddi bir açık olduğunun farkına vardılar" diye konuştu.