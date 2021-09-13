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Esenyurt’ta taksici ve müşterinin kavgası kamerada! Zor ayırdılar

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 13.09.2021
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Esenyurt’ta taksici ve müşterinin kavgası kamerada! Zor ayırdılar

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde taksi şoförü ile müşteri arasındaki gerilim sokağa taştı. İkili arasında çıkan tartışmada tarafların tansiyonlarının yükselmesiyle kısa sürede kavgaya dönüştü. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, geçen gün İstanbul Esenyurt'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere taksi şoförü ve yolcu arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. İlerleyen dakikalarda sokağa taşan tartışma, kavgaya dönüştü.

ETRAFTAKİ VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Dakikalarca süren olay çevredekilerin müdahalesiyle son bulurken yaşanan o kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Taksiciyle müşteri birbirine girdi TAKSİCİYLE MÜŞTERİ BİRBİRİNE GİRDİ
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