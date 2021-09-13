Esenyurt’ta taksici ve müşterinin kavgası kamerada! Zor ayırdılar

Olay, geçen gün İstanbul Esenyurt'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere taksi şoförü ve yolcu arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. İlerleyen dakikalarda sokağa taşan tartışma, kavgaya dönüştü.

ETRAFTAKİ VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Dakikalarca süren olay çevredekilerin müdahalesiyle son bulurken yaşanan o kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.