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Şırnak'ta bir garip alacak kavgası! Amcasının kamyonlarını kepçeyle parçaladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.09.2021
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Şırnak’ta bir garip alacak kavgası! Amcasının kamyonlarını kepçeyle parçaladı

Son dakika haberleri... Şırnak'ta filmleri aratmayacak bir olay yaşandı. İddiaya göre kömür ocağında çalışan bir işçi, ücretini alamayınca kepçeyle iş yerindeki beş kamyonun kabin kısmını parçaladı. Kepçeyle kamyonları parçalayan şahsın, kamyonların sahibi olan Ömer M'nin yeğeni olduğu belirlendi.

Şırnak'ta kömür ocağında çalışan işçi, ücretini alamayınca kepçeyle iş yerindeki beş kamyonun kabin kısmına zarar verdi.

Kamyonları kepçeyle parçaladı KAMYONLARI KEPÇEYLE PARÇALADI

Cudi Dağı eteklerindeki bir kömür ocağında kepçe operatörü Hakan M, iddiaya göre amcası Ömer M'den alacağını istedi.

Ücretini alamadığı için sinirlenen Hakan M, ekskavatörle kömür ocağındaki yan yana dizilmiş beş kamyonun kabin kısımlarını ezdi.

Çevredeki işçilerin müdahalesiyle yatıştırılan Hakan M. iş makinesiyle ezdiği araçlarda büyük hasara neden oldu.

Olay, çevredeki başka bir işçi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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