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Trafikte dehşet saçan kavga! Sopanın ucuna bıçak bağlayıp saldırdı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 20.09.2021 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021
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Trafikte dehşet saçan kavga! Sopanın ucuna bıçak bağlayıp saldırdı

İstanbul Sarıyer’de trafikte çıkan kavgada bir şahıs sopanın ucuna bağladığı bıçak ile motosiklet sürücüsüne saldırdı. Dehşet anları, başka bir motosikletçinin kask kamerasına kaydedildi.

Olay, geçen gün saat 14.30 sularında Sarıyer Maslak'ta gerçekleşti.

İddiaya göre, trafikte panelvan aracının şoförü ile motosiklet sürücüsü arasında bilinmeyen sebepten tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü.

Kavgada panelvan aracın şoförü, ucuna bıçak bağladığı sopasını aracından alarak motosiklet sürücüsüne saldırdı.

Etraftaki vatandaşların araya girmesiyle panelvan aracın şoförü sakinleştirildi. O anlar, başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sopalı bıçaklı dehşet kamerada SOPALI BIÇAKLI DEHŞET KAMERADA

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