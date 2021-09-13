İstanbul'da taksi şoförü ve yolcu arasında kısa mesafe kavgası! İstediğin yere şikayet et
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde eşi ve pusetteki bebeği ile bekleyen kişi taksiler tarafından adeta yol ortasında bırakıldı. Gideceği yerin kısa mesafe olduğunu söyleyen taksi şoförleri genç çifti almadı. Taksi şoförü kendisine tepki gösteren aileye "İstediğin yere şikayet et" ifadeleriyle cevap verdi.
Zuhuratbaba Mahallesi İncirli Caddesi'nde yol kenarında eşi ve pusetteki bebeği ile taksi bekleyen bir aileyi, birçok taksi almadı.
Daha sonra duran ve kısa mesafe olduğu için aileyi almayan 34 TBD 41 plakalı taksi şoförü ile aile arasında tartışma çıktı.
"İSTEDİĞİN YERE ŞİKAYET ET"
Taksinin fotoğrafını çeken ve kendilerini almadığı için yetkililere şikayet edeceğini söyleyen yolcuya taksi şoförü, "İstediğin yere şikayet et" diyerek uzaklaştı.
Yolcuyla taksicinin tartışma anları kameralara yansıdı.
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