13 Eylül 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da taksi şoförü ve yolcu arasında kısa mesafe kavgası! İstediğin yere şikayet et

İstanbul'da taksi şoförü ve yolcu arasında kısa mesafe kavgası! İstediğin yere şikayet et

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.09.2021 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021
ABONE OL
İstanbul’da taksi şoförü ve yolcu arasında kısa mesafe kavgası! İstediğin yere şikayet et

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde eşi ve pusetteki bebeği ile bekleyen kişi taksiler tarafından adeta yol ortasında bırakıldı. Gideceği yerin kısa mesafe olduğunu söyleyen taksi şoförleri genç çifti almadı. Taksi şoförü kendisine tepki gösteren aileye "İstediğin yere şikayet et" ifadeleriyle cevap verdi.

İstanbul'da sarı terör sürüyor. Bakırköy'de mesafeyi beğenmeyen bir taksiciyle pusette bebeğiyle taksi bekleyen aile arasında tartışma çıktı.

Yolcuyla taksicinin tartışma anları kameralara yansıdı.

Zuhuratbaba Mahallesi İncirli Caddesi'nde yol kenarında eşi ve pusetteki bebeği ile taksi bekleyen bir aileyi, birçok taksi almadı.

Daha sonra duran ve kısa mesafe olduğu için aileyi almayan 34 TBD 41 plakalı taksi şoförü ile aile arasında tartışma çıktı.

"İSTEDİĞİN YERE ŞİKAYET ET"

Taksinin fotoğrafını çeken ve kendilerini almadığı için yetkililere şikayet edeceğini söyleyen yolcuya taksi şoförü, "İstediğin yere şikayet et" diyerek uzaklaştı.

Yolcuyla taksicinin tartışma anları kameralara yansıdı.

Taksici ve müşterinin kavgası kamerada! TAKSİCİ VE MÜŞTERİNİN KAVGASI KAMERADA!
Taksiye ateş açmışlardı! TAKSİYE ATEŞ AÇMIŞLARDI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA