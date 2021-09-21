İstanbul Şirinevler'de toplu ulaşım çilesi! Otobüs kuyrukları metrelerce uzadı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çare bulamadığı çalışmayan metrolar milyonlarca vatandaşın hayatını kabusa çevirmeye devam ediyor. İstanbul Şirinevler'de metro duraklarının çalışmaması nedeniyle otobüs kuyrukları metrelerce uzadı.
Sefer yapılamayan metro durakları nedeniyle Şirinevler'de metrelerce otobüs kuyruğu oluşmaya başladı. Kalabalık havadan da görüntülendi.
Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında geçen yıl Eylül ayında başlatılan metro entegre çalışmaları nedeniyle seferler Yenikapı ve Ataköy-Şirinevler durakları arasında gerçekleştiriliyor.
Sefer yapılamayan duraklara da vatandaşlar otobüslerle ücretsiz şekilde taşınıyor.
Ataköy-Şirinevler durağında yolculuğu sona eren vatandaşlar Şirinevler otobüs durağından kaldırılan ücretsiz otobüslerle Yenibosna, Dünya Ticaret Merkezi-İstanbul Fuar Merkezi ve Atatürk Havalimanı durağına gidiyor.
Yolcuların sayısının fazlalığı ise Şirinevler Meydanı ve ara sokaklarına kadar uzanan metrelerce kuyruğa neden oluyor.
Dünya Ticaret Merkezi'ndeki kursuna gitmeye çalışan Bahadır Bilal Demirci, "Hem sefer sayısı yeterli değil hem eskiden metromuz vardı, o çok fazla insan alabiliyordu kapasitesi vardı. Otobüslerin kapasitesi yok ki, çok sefer olsa ne olur kapasite olmadıktan sonra. Zaten tıkış tıkış gidiyoruz, burası bir işkence, içerisi daha beter bir işkence oluyor zaten" dedi.
Atatürk Havalimanı'ndaki işine yetişmeye çalışan bir kadın ise, "Metro kapandıktan sonra böyle oluyor, zaman zaman daha çok oluyor. Sağmalcılar'dan gelip, Atatürk Havalimanı'na gidiyorum. Dünya Ticaret Merkezi çalışanları, gümrük çalışanları, havalimanı çalışanları hep buradan gidiyor. Şu anda benim işe yetişmeme gerekiyor ama bekliyorum. Trafik olmasa 7 dakika gidiyorum buradan. Ama trafik olduğu için bekliyoruz maalesef, işe de geç kalıyoruz" şeklinde konuştu.
Beylikdüzü'ndeki evinden Atatürk Havalimanı'ndaki işine giden Türkan İkikat, "Bu saatlerde genelde böyle oluyor. Metro kapandığında beri bir 8 ay olmuştur burası böyle. Kuyrukta bekleme 20 dakika oluyor, bazıları otobüsün içi yoğun olunca binmiyor" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2021 grip aşısı fiyatı ne kadar oldu? Grip aşısı geldi mi? Grip aşısı nerede yaptırılır?
- POMEM bugün açıklanır mı? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
- 3.5 yıl çalışmayla emeklilik formülü! 2008’den önce işe başlayanlar dikkat! Bu tarihi kaçıran yapamıyor…
- ÖSYM ek tercih ne zaman açıklanır? 2021 YKS 1. ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Son durum...
- 1.711 – 2.760 TL maaş! 2000 öncesi çok kritik! SSK-Bağ-Kur ve Emekli aylığı maaşları değişiyor!
- Deprem mi oldu? Son depremler nerede oldu? Kandilli AFAD en son deprem şiddeti kaç?
- Malatya'da deprem son dakika! 21 Eylül Malatya deprem merkez üssü neresi? AFAD, Kandilli son depremler...
- Ani hareketlilik yaşıyor kısa vadede bu seviyeleri görecek! 21 Eylül gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Son durum...
- Yiğit Marcus Aral kimdir, ne iş yapıyor? Yiğit Marcus Aral Kerem Kamışlı olayı nedir?
- TEKNOFEST 2021 programı: 21 Eylül Salı TEKNOFEST etkinlik takvimi nasıl olacak? 2021 TEKNOFEST tarihleri...
- Sudan nerede, hangi kıtada? Sudan darbe mi oldu? Sudan nüfusu ne kadar?
- TEKNOFEST giriş ücreti var mı? TEKNOFEST bedava mı? 2021 TEKNOFEST’e nasıl gidilir?