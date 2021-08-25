Yayaya çarpan İETT otobüs şoförü serbest kaldı! Ölümlü kaza kameraya böyle yansıdı

Savcı Şahin, şüpheli şoför A.T'yi "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şoför A.T. her hafta en yakın karakola imza atması ve yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.