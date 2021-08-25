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Yayaya çarpan İETT otobüs şoförü serbest kaldı! Ölümlü kaza kameraya böyle yansıdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.08.2021 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021
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Yayaya çarpan İETT otobüs şoförü serbest kaldı! Ölümlü kaza kameraya böyle yansıdı

İstanbul'da 73 yaşındaki Remezan Taner, karşıdan karşıya geçmek isterken 28 yaşındaki İETT şoförü A.T.'nin kullandığı otobüsün altında kaldı. İETT otobüsünün yayaya çarptığı görüntüler güvenlik kamerasına yansırken, şoför A.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza, önceki gün saat 15.36 sıralarında Harbiye Halaskargazi Caddesi'nde meydana geldi. İETT otobüsü güzergahında ilerlerken Remezan Taner, yolun karşısına geçiyordu.

İETT şoförü aniden karşısına çıkan Remezan Taner'i görünce frene bastı ancak otobüsü durduramadı. Otobüsün çarptığı Remezan Taner olay yerinde hayatını kaybederken, İETT otobüsü şoförü A.T. gözaltına alındı.

İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şoför A.T., nöbetçi Savcı Sami Şahin tarafından sorgulandı. Şoför A.T. savunmasında, bir anda yolcuların bağırışlarını duyması üzerine direksiyonu sola kırıp frene bastığını ancak çarpmaya engel olamadığını, kendisinin bir kusuru olmadığını belirtti.

Savcı Şahin, şüpheli şoför A.T'yi "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şoför A.T. her hafta en yakın karakola imza atması ve yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

OLAY OTOBÜSÜN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Remezan Taner'in yaya geçidi olmayan yerde yolun karşısına geçmeye çalıştığı ve otobüsün Taner'e çarptığı görülüyor.

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