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İETT otobüsünde felaketin eşiğinden dönüldü! Reklam panosu yolcuların üzerine yıkıldı

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Giriş Tarihi: 24.08.2021 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021
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İETT otobüsünde felaketin eşiğinden dönüldü! Reklam panosu yolcuların üzerine yıkıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ekrem İmamoğlu yönetiminde, İETT otobüslerinde meydana gelen sorunlarla mücadelede sınıfta kaldı. İstanbul'un birçok hattında bakımsızlıktan yolda kalan İETT araçlarını iten vatandaşların görüntüleri kamuoyundan tepki çekerken skandallara bir yenisi daha eklendi. Arnavutköy-Yenibosna seferini yapan araçta meydana gelen son tehlike yürekleri ağza getirdi.

Arnavutköy-Yenibosna seferini yapan İETT otobüsünün reklam panosu otobüste bulunan yolcuların üzerine düştü. Yolcular ayakta, düşen parçalar koltukta seyahat etti.

KİMSE YARALANMADI
Son zamanlarda arıza veren ve yanan İETT otobüslerinin yanı sıra araçların bakımsızlıktan dökülmeye başlaması da dikkat çekti. İddiaya göre, 36 AY Arnavutköy - Yenibosna seferini yapan İETT otobüsünün sabah erken saatlerde olan seferinde otobüsün üst kısmında reklam alanı olarak kiralanan pano yolcuların üzerine düştü. Reklam panosunun şans eseri boşluğa düşmesi nedeniyle kimse yaralanmadı.



DÜŞEN PARÇA KOLTUKTA İNSANLAR İSE AYAKTA GİTTİ
Düşen parçalar yolcular tarafından koltuğun üzerine konuldu. Son zamanlarda arıza veren ve yanan İETT otobüslerinin yanı sıra araçların bakımsızlıktan dökülmeye başlaması da dikkat çekti.

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