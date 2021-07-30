Son dakika: Başakşehir'de İETT otobüsü alev alev yandı
Son dakika haberine göre: Başakşehir’de sabah erken saatlerde seyir halinde iken bir anda yanmaya başlayan ve bakıma gittiği öğrenilen İETT Özel Halk Otobüsü kullanılamaz hale geldi.
Otobüsün alev alev yanma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yangında ara ara patlamaların olduğu görüldü.
Yangın, saat 05.00'da Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Abdullah Paşa Caddesi üzerinde seyreden İETT otobüsünde çıktı.
Edinilen bilgiye göre bakıma giden 34 HY 6476 plakalı otobüsün motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Motordan gelen alevleri gören sürücü, otobüsü durdurarak durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa süre içerisinde yangını söndürmeye başladı.
İtfaiye ekipleri boş olan yolcu otobüsünü söndürdü. Otobüste ise uzun süren soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.
Yolcusu olmayan otobüste herhangi bir can kaybının olmadığı öğrenildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde yanan otobüste ara ara patlama seslerinin olduğu görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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