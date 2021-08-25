80 bin dolarlık saati çalıp istifa etti! Jandarma havalimanında yakaladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çalıştığı otelde bir müşterinin 80 bin dolar değerindeki saatini çalarak aynı gün işten ayrılan personel havalimanında kaçarken yakalandı.

80 BİN DOLARLIK SAATİ ÇALINDI

Göyköy Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Benan Kocadereli, Göltürkbükü Jandarma Karakolunu arayarak geçici konakladığı oteldeki odasından değeri 80 bin dolar olan saatinin çalındığını belirterek şikayette bulundu.

HAVALİMANINDA YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma yürüten ekipler, otelde çalışan ve aynı gün işten ayrıldığı tespit edilen E.K'nin hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini belirledi.

Şüpheli jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucu Milas-Bodrum Havalimanı'nda çalınan saatle yakalanarak gözaltına alındı.

Çalınan saat sahibine teslim edildi.

Şüphelinin jandarmadaki ifade işlemleri sürüyor.