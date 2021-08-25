Son dakika: Kartal'daki vahşette yeni gelişme! Annesi ve kız kardeşini öldüren 'Gebze'de UFO gören güvenlikçi' çıktı
Son dakika haberine göre İstanbul Kartal'da annesi ve kız kardeşini öldüren ve cinayeti itiraf eden güvenlik görevlisi Ahmet Özcan ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ahmet Özcan'ın borç içerisinde olduğu ve annesine daireyi sattırmak istediği öne sürüldü. Öte yandan Özcan'ın 2013 yılında 'Gebze'de UFO gören güvenlikçi' şeklinde medyada haber olduğu belirtildi.
Kartal Atalar Mahallesi'nde dün akşam anne Azime Özcan ve kızı Yasemin Özcan'ın bir dairede cesedine ulaşılmış ve olayın cinayet olduğu ortaya çıkmıştı.
Güvenlik görevlisi Ahmet Özcan'ın iki gün önce annesi Azime Özcan ve kız kardeşi Yasemin Özcan'ı bıçaklayarak öldürdüğü tespit edilmişti.
Ve Ahmet Özcan gözaltına alındı.
BORCU İÇİN DAİREYİ SATTIRMIŞ
Olaya karışan güvenlikçi Ahmet Özcan'ın daha önce 2 kez evlendiği ve şu anda evli olduğu kadınla da boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.
Borç içerisinde olduğu belirtilen Ahmet Özcan'ın daha önce annesi Azime Özcan'a kendilerine ait bir daireyi sattırdığı ve yine borcu nedeniyle oturdukları daireyi de sattırmaya çalıştığı ortaya çıktı.
Cinayetin de bu nedenle işlenmiş olabileceği üzerinde durulurken, güvenlikçi Ahmet Özcan'ın 2013 yılında ' Gebze'de UFO gören güvenlikçi' şeklinde medyada haber olduğu belirtildi.
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