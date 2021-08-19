19 Ağustos 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İETT otobüsü bisikletlilere çarptı: 4 yaralı

İETT otobüsü bisikletlilere çarptı: 4 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.08.2021 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021
ABONE OL
İETT otobüsü bisikletlilere çarptı: 4 yaralı

Kartal'da yağmur nedeniyle ıslanan yolda kaydığı belirtilen İETT otobüsü, bisikletlilere çarptı. Kazada 5 bisikletlinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olay yerinde inceleme devam ediyor.

Kartal'da yağmur nedeniyle ıslanan yolda kaydığı belirtilen İETT otobüsü, 5 bisikletliye çarptı.

Kaza saat 08.00 sıralarında Kartal Sahil Yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi.

Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktığı belirtilen İETT otobüsü durağa çarptı.

Yağmurdan korunmak için durakta bekleyen 5 bisikletli kazada yaralandı.

Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA