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İstanbul'da kontrolden çıkan İETT otobüsü yolcuların bulunduğu durağa çarptı! Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı

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Giriş: 20.08.2021 19:28
Güncelleme:20.08.2021 19:28
Son dakika haberi: İstanbul Kartal'da dün yağmur nedeniyle ıslanan yolda kayan İETT otobüsü, 5 bisikletliye çarptı. Kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı. İşte o anlar...

Kaza dün saat 08.00 sıralarında Kartal Sahil Yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi.

Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü durağa çarptı. Yağmurdan korunmak için durakta bekleyen 5 bisikletli kazada yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kayarak gelen otobüs durağa çarpıyor. Otobüsten inenler bisikletlilerin yardımına koşuyor.

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