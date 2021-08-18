Sel tüm sevdiklerini Can’dan aldı! Faciada mucizenin adı oldu

''KENDİMİ DIŞARI ATMAMLA SEL SULARININ O BASINÇLA BENİ EVİN KAPISINA VURMASI BİR OLDU''

Oto boyacısı olarak çalıştığını söyleyen Çevirgen, sel felaketinin yaşandığı gün babası Ersin Çevirgen'in kendisini telefonla aradığını ve sel felaketinin beklendiğini belirterek acil eve gelmesini istediğini söyledi. Bunun üzerine apar topar eve gittiğini kaydeden Çevirgen, şunları söyledi:

"Babam aradıktan sonra eve doğru yola çıktım. Çarşıya indiğimde deredeki su seviyesinin baya yükseldiğini gördüm ve köprüden geçip geçmemekte kararsız kaldım. Daha sonra köprüden geçerek evin önüne geldim. Eve girmeden önce babamın arabasını güvenli bir yere çekmek için arabaya bindim. Tam çalıştırırken birden su baskını oldu ve kendimi dışarı atmamla sel sularının o basınçla beni evin kapısına vurması bir oldu.

''SEL SULARI CAMLARDAN İÇERİ GİRMEYE BAŞLADI''

Babam, kardeşim, babaannem ve dedem odalarına geçmiş uzanıyorlardı. Ben de kendi odama geçtim ve birden sel suları camlardan içeri girmeye başladı. Çok kısa bir süre içinde de tavana kadar su doldu. Bunun üzerine odamın kapısını açmak için kapıya yöneldim ama açamadım. Evin penceresinden çıkarak ikinci kata kadar yüzdüm. Daha sonra da evin içinden çatıya çıktım" dedi.