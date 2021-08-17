Devlet sel felaketini yaşayan Bozkurt’ta yaraları sarıyor: Bölgeye 6 yeni köprü inşa edilecek

6 KÖPRÜ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

"Bugünden itibaren bu yağışları yeni normaller olarak kabul ederek gerekli yatırımlara başlıyoruz. Üzerinde bulunduğumuz nehirde çeşitli kamu kurumlarına ait 6 köprü var. Bu 6 köprünün de hepsini üstlenerek en hızlı bir şekilde yapacağız. En iyisini, en güzelini tekrar Kastamonu, Sinop ve Bartın için hızlı bir şekilde yapıyor olacağız. Elbette çıkarılacak olan dersler vardır, bu dersler de alınacaktır."

Pakdemirli, kamu kurumlarından afetler konusunda gelen uyarıların dikkate alınması gerektiğini de sözlerine ekledi.