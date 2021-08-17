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Sele kapılmaktan eşi sayesinde kurtuldu: ‘Dışarı çıkma sel geliyor’

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.08.2021
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Sele kapılmaktan eşi sayesinde kurtuldu: ‘Dışarı çıkma sel geliyor’

Kastamonu Bozkurt’ta gerçekleşen sel afeti ardından 2 yakını hayatını kaybeden vatandaş, kendisinin de dışarı çıkıp sel afetine kapılmaktan eşinin uyarısıyla son anda kurtulduğunu söyledi. Vatandaş dehşet anlarını “Tomruklar, ağaçlar binalara vurdukça bazı binaları yerinden oynattı” sözleriyle anlattı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel afeti ardından ilçede pek çok ev kullanılamaz duruma geldi. Sel afetinden zarar gören binalardan birinde yaşamını sürdüren İsmet Gür, sel sebebiyle 2 yakınını kaybetti. Kendisinin de sel esnasında dışarıya çıkmak üzere olduğunu ifade eden Gür, eşinin uyarısıyla sele kapılmaktan kurtulduğunu söyledi. Gür'ün yaşadığı binadaki 2 ev tamamen kullanılamaz duruma geldi. Kapıları kırarak içeriye dolan sel, ev eşyalarının hepsine zarar verdi.



'DIŞARIYA ÇIKMA, SEL GELİYOR'

Olayın olduğu gün evinin balkonunda oturduğunu ve dışarıya çıkmak üzere olduğunu söyleyen İsmet Gür, "Eşim balkondan olayı görünce 'Dışarıya çıkma, sel geliyor' dedi. Evimizin sağ tarafında lise var, şöyle bir baktım, lisenin bahçesinden doğru odunlar, ev eşyası, dükkan eşyası, görebildiğimiz her şey selin önünde kapımızın önüne kadar geldi. O günden sonra 2 gün içeride kaldık. Evimizde az, çok yiyecek, içecek vardı. Binanın arka tarafında 3 tane arabanın selle birlikte gittiğini gördük. Tabii ondan sonrasında dışarıya çıkamadığımız için hiçbir şeyden haber alamadık" dedi.



"ETRAF ÇOK ACI VERİCİYDİ"

Felaketin üçüncü gününde binanın önünden suyun çekildiğini ve dışarıya çıktıklarını söyleyen Gür, "Çevremizdeki yardım getirenlerden yardımımızı aldık. Etraf çok acı vericiydi. Tam esnafların olduğu yer tamamen kontrolden çıkmıştı. O tarafı şu ana kadar hiç göremedim. Şu anda da gitmek istedim, memurlar yasak dediler. Kendi binamın önü, giriş kat aşağı yukarı 1 metreye yakın su aldı. Giriş katta bir tarafta öğrenciler vardı, bir tarafın da esas sahibi köydeydi, burada yoktu. Selin kuvvetiyle kapılar kırıldı, sel içeriye doldu, eşyalar kullanılamaz hale geldi. Selin gücü hiçbir şeyle tarif edilemez. Her şeyi alı götürüyor. 12 metre boyunda tomruklar, ağaçlar binalara vurdukça bazı binaları yerinden oynattı. Arka tarafımızdaki binalara çok hasar verdi" diye konuştu.

Selde ablasının kızını ve damadını kaybettiklerini dile getiren Gür, "Benim için hepsi yakın. Çevremdeki insanların hepsine ben akraba gözüyle, kardeş gözüyle bakıyorum. Daha sonra ablamın kızının cansız bedeni bulundu, ama damadı hala bulunamadı" şeklinde konuştu.

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