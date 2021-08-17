Sele kapılmaktan eşi sayesinde kurtuldu: ‘Dışarı çıkma sel geliyor’





"ETRAF ÇOK ACI VERİCİYDİ"

Felaketin üçüncü gününde binanın önünden suyun çekildiğini ve dışarıya çıktıklarını söyleyen Gür, "Çevremizdeki yardım getirenlerden yardımımızı aldık. Etraf çok acı vericiydi. Tam esnafların olduğu yer tamamen kontrolden çıkmıştı. O tarafı şu ana kadar hiç göremedim. Şu anda da gitmek istedim, memurlar yasak dediler. Kendi binamın önü, giriş kat aşağı yukarı 1 metreye yakın su aldı. Giriş katta bir tarafta öğrenciler vardı, bir tarafın da esas sahibi köydeydi, burada yoktu. Selin kuvvetiyle kapılar kırıldı, sel içeriye doldu, eşyalar kullanılamaz hale geldi. Selin gücü hiçbir şeyle tarif edilemez. Her şeyi alı götürüyor. 12 metre boyunda tomruklar, ağaçlar binalara vurdukça bazı binaları yerinden oynattı. Arka tarafımızdaki binalara çok hasar verdi" diye konuştu.