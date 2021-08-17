Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi
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Batı Karadeniz bölgesinde etili olan sel felaketi Kastamonu, Sinop ve Bartın ilçelerinde can kayıplarına neden oldu. 3 ilimizde sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi. Son dakika gelişmesinin ayrıntıarı haberimizde...
SON DAKİKA HABERİ: Kastamonu'da 62, Sinop'ta 15 ve Bartın'da 1 kişinin yaşamını yitirmesiyle sel felaketinde can kaybı 78'e yükseldi. 2 kişinin hastanede tedavisi devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Kastamonu'da 62, Sinop'ta 15, Bartın'da 1 olmak üzere can kaybının 78'e yükseldiğini açıkladı.
2 kişinin tedavilerine de hastanelerde devam edildiği kaydedildi.