Aşure Günü neler oldu? Aşure Günü’nde meydana gelen olaylar neler? Aşure Günü önemi ve fazileti...

Aşure Günü önemi ve fazileti nedir? Hazreti İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Hazreti İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazreti Yunus'un balığın karnından çıkması gibi hadiselerin Aşure Günü'nde yaşandığı kabul ediliyor. Aşure Günü ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Aşure Günü neler oldu? Aşure Günü'nde meydana gelen olaylar neler? İşte Aşure Günü önemi ve fazileti nedir? İşte haberin detayları...

AŞURE GÜNÜ MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR

Muharremin 10. günü yani Aşure Günü tarihte bir çok olayın meydana geldiği gün olarak rivayet edilir.

- Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,

- Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi,

- Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması,

- Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması,

- Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması,

- Hz. Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi,

- Hz. Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması,

- Hz. Yunus'un balığın karnından çıkması,

- Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi...

- Hz. Muahmmed'in Mekke'den Medine'ye hicreti...