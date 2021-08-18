Aşure Günü neler oldu? Aşure Günü'nde meydana gelen olaylar neler? Aşure Günü önemi ve fazileti...
Aşure Günü neler oldu? Muharrem ayının 10'uncu gününe denk gelen Aşure Günü bugün idrak ediliyor. Peygamberlerin hayatına dair birçok önemli hadisenin yaşandığı bilinen Aşure Günü'nün önemi ve fazileti merak ediliyor. Diyanet tarafından Aşure Günü hakkında merak edilen sorular yanıtlandı. Peki, Aşure Günü neler oldu? Aşure Günü'nde meydana gelen olaylar neler? İşte Aşure Günü önemi ve fazileti...
Aşure Günü önemi ve fazileti nedir? Hazreti İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Hazreti İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazreti Yunus'un balığın karnından çıkması gibi hadiselerin Aşure Günü'nde yaşandığı kabul ediliyor. Aşure Günü ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Aşure Günü neler oldu? Aşure Günü'nde meydana gelen olaylar neler? İşte Aşure Günü önemi ve fazileti nedir? İşte haberin detayları...
AŞURE GÜNÜ MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR
Muharremin 10. günü yani Aşure Günü tarihte bir çok olayın meydana geldiği gün olarak rivayet edilir.
- Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,
- Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi,
- Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması,
- Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması,
- Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması,
- Hz. Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi,
- Hz. Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması,
- Hz. Yunus'un balığın karnından çıkması,
- Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi...
- Hz. Muahmmed'in Mekke'den Medine'ye hicreti...
KERBELA OLAYI NEDİR?
Kerbela olayı ya da Kerbela katliamı 10 Ekim 680 Hicri takvimde ise 10 Muharrem 61 tarihinde Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 72 yakının Irak'ın Kerbela bölgesinde şehit edilmesidir.
Kerbela olayı her yıl Aşure gününde İslam Dünyası'nda matem atmosferi içerisinde anılır.
AŞURE GÜNÜ ÖNEMİ VE FAZİLETİ NEDİR?
Aşure gecesi ihyası müstehab olan gecelerdendir. Nitekim Ebû Hüreyre'den (R.A.) rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (S.A.V.) şöyle buyurmuştur: "Her kim o günde oruç tutarsa, kırk seneye keffâret olur (o kadar günahı da olsa silinir). Aşure gecesini ihyâ edip de o günde oruçlu sabahlayan kimse, (çok kolay öleceği için) öldüğünde nasıl öldüğünü bilmez."
Hazreti Ali'den (R.A.) rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (S.A.V.) şöyle buyurmuştur: "Her kim aşure gecesini (ibâdetle, zikirle, namaz ve duâlarla geçirerek) ihya ederse, Allâh-u Te'âlâ da onu dilediğince ihyâ eder."
Allâh-u Te'âlâ'nın meşîeti (dilemesi) sonsuz olduğuna göre, bu geceyi ihyâ edenin iki cihanda nihâyetsiz sûrette ihyâ olacağı, âbâd olacağı, her türlü murâdına nâil olup, her korkusundan emin olacağı âşikârdır. Bu müjde sınırlı kılınmayıp Allâh-u Te'âlâ'nın sonsuz dilemesine havâle edilirse artık onun sınırını kim çizebilir?!
Ebû Hüreyre (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Her kim âşûrâ gecesini (ibâdetle, zikirle, namaz ve duâlarla geçirerek) ihyâ ederse, sanki o kişi Allâh-u Te'âlâ'ya semâvât ehlinin ibâdeti kadar ibâdet etmiş gibi olur."
AŞURE GÜNÜ GÜL SUYUNA 7 FATİHA OKUMANIN FAZİLETİ NEDİR?
İslam inancına göre, bir sene boyunca hasta olmamak için Aşure Günü gül suyuna 7 fatiha okunuyor.
Aşure günü bir miktar gül suyuna her birinin başında besmele çekilerek ve suya bakılarak 7 fatiha okunup sonra o gül suyu başa ve yüze sürülürse o kişi bir dahaki seneye kadar illet ve dert görmez. Bu husus tecrübeyle sabit olmuştur.(Muhammed Ebul-Yüsr Abidin, el Evradüd-daime,sh-93)
AŞURE GÜNÜ OKUNACAK DUA
Elhamdulillahi rabbil alemin... vessaletü vesselamü ala seyyidina muhammedin ve ala elahi ve sahbihi ecmain...
Allahümme entel bediyül gadim....el hayyul kerim...el hannanül mennan...ve hezihi senetün tecidetün es elüke fihel ismete mineşşeytanirracim....
Vel avna ala hezihil nefsil emmareti bissü i vel iştiğale bima yugarribüni ileyke ya zel celali vel ikram...
Bi ramhmetike ya erhamer rahimin...ve salllahü ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin ve ala elahi ve sahbihi ve ehli beytihi ecmain...
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