Aşure Günü bugün mü? 2021 Muharrem 10 Aşure Günü ne zaman başlıyor, bitiyor? Hangi günler idrak edilecek?

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Akpolat, yaptığı açıklamada, hicri takvime göre Muharrem ayının Müslümanlar için dini, tarihi ve kültürel birçok mesajı barındırdığını belirtti.

Hazreti Muhammed'in öpüp kokladığı Hazreti Hüseyin'in 10 Muharrem 61'de (10 Ekim 680) şehit edildiğini hatırlatan Akpolat, yine bu günde Hazreti Musa'nın kendisine yol yapılan denizi yürüyerek geçtiğini, onu öldürmek için peşine düşen Firavun'un denizde helak olduğunu hatırlattı.

Akpolat, Hazreti Muhammed'in, saygınlığını bildirmek için Muharrem ayını "Allah'ın ayı" anlamına gelen "Şehrullah" diye nitelendirdiğini belirterek, "Hazreti Muhammed, Hazreti Musa'ya yakınlığını ifade ederek aşure orucu tutmuş ve bu ayda tutulan orucun, ramazanda tutulan oruç dışındaki diğer oruçlardan daha faziletli olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca İslam tarihi açısından büyük manalar ihtiva eden hicretin gerçekleştiği yıl esas alınarak, 1 Muharrem hicri yılbaşı kabul edilmiştir." diye konuştu.