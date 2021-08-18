19 Ağustos 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sel felaketinde anne ve kızı hayatını kaybetti! Geriye acı dolu bu kareler kaldı

Sel felaketinde anne ve kızı hayatını kaybetti! Geriye acı dolu bu kareler kaldı

Kastamonu'nun Bozkurt İlçesi'nde meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitiren anne kızın ziynet eşyaları çamura gömülmüş halde bulunan çeyiz sandığından çıktı. Karadeniz Ereğli Belediyesi İtfaiye ekibinin bulduğu kol saati, iki alyans, bir çift küpe ve 2 çeyrek altın, Polis Arama Kurtarma yetkililerine teslim edildi.

Giriş Tarihi: 18.08.2021 06:25 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 09:34
  • 1
  • 34
Sel felaketinde anne ve kızı hayatını kaybetti! Geriye acı dolu bu kareler kaldı

Karadeniz Ereğli Belediyesi ekipleri, Kastamonu'da meydana gelen sel felaketi ardından destek olmak için günlerdir bölgede ve ağırlıklı olarak Bozkurt ilçesinde arama kurtarma faaliyetlerine katılıyorlar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 34
Sel felaketinde anne ve kızı hayatını kaybetti! Geriye acı dolu bu kareler kaldı

Bozkurt İlçesi'nde Pınar Sokak'ta arama ve temizleme çalışmaları sırasında ekip, zemin katta çamura gömülmüş halde bir sandığa ulaştı.

  • 3
  • 34
Sel felaketinde anne ve kızı hayatını kaybetti! Geriye acı dolu bu kareler kaldı

Üzerinde katlı halde seccade duruyordu. Çeyiz sandığı açıldığında içinde yazmalar, işlemeli örtüler ve çoraba sarılmış halde kol saati, dört adet altın kutusunda, iki alyans, bir çift küpe ve 2 çeyrek altın olduğu görüldü. Hayatını kaybeden anne kıza ait olduğu öğrenilen ziynet eşyaları, Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Amiri Burak Demirören imzasıyla ekip adına tutanak tutularak Polis Arama Kurtarma (PAK) yetkililerine teslim edildi. Sandıktaki diğer eşyalar özenle katlanarak korumaya alındı.
Süreç ile ilgili alınan bilgide şunlar yaşandı:

  • 4
  • 34
Sel felaketinde anne ve kızı hayatını kaybetti! Geriye acı dolu bu kareler kaldı

Annenin cansız bedeninin denizden çıktığı, fakat kızının bulunamadığı ihbarı geldi. Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye ekibi bunun üzerine bölgeye yönelerek, kepçe ile duvarlar kırıldı.

  • 5
  • 34
Sel felaketinde anne ve kızı hayatını kaybetti! Geriye acı dolu bu kareler kaldı

Evin içindeki çamur, kazma kürek yardımıyla boşaltılmaya başlandı. Bu sırada çamurların içinden 1 adet ahşap sandık çıktı.