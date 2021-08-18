19 Ağustos 2021, Perşembe
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Sel felaketinde anne ve kızı hayatını kaybetti! Geriye acı dolu bu kareler kaldı
Kastamonu'nun Bozkurt İlçesi'nde meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitiren anne kızın ziynet eşyaları çamura gömülmüş halde bulunan çeyiz sandığından çıktı. Karadeniz Ereğli Belediyesi İtfaiye ekibinin bulduğu kol saati, iki alyans, bir çift küpe ve 2 çeyrek altın, Polis Arama Kurtarma yetkililerine teslim edildi.
Giriş Tarihi: 18.08.2021 06:25 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 09:34
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