Tam gaz devam ediyor! Eskişehir’de tarım işçilerine çadırlarında aşı yapıldı
Sağlık Bakanlığı ekipleri tarlada çalışan mevsimlik tarım işçilerini unutmadı. Eskişehir’e mevsimlik işçi olarak Şanlıurfa’dan gelen ve kırsal Karahöyük Mahallesi’ndeki tarlalarda çalışan tarım işçilerine çadırlarında koronavirüs aşısı yapıldı.
Şanlıurfa'dan mevsimlik işçi olarak Eskişehir'e gelen, kadın ve çocukların da içlerinde olduğu 300 kişi, Alpu'ya bağlı kırsal Karahöyük Mahallesi'nde boş araziye çadırlarını kurdu. Kentte ayçiçek, şeker pancarı, buğday ve domates tarlalarında çalışan işçiler için Eskişehir Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından aşı çalışması başlatıldı. Çadır bölgesine giden sağlıkçılar, işçilerin kayıt işlemlerini yaptıktan sonra aşılarını yaptı.
''HER BÖLGEDE HERKESE YETİŞMEYE ÇALIŞIYORUZ''
Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü Aşı Birimi görevlisi Dr. Babür Mimtaş, tarım işçilerinin bulundukları çadırlarda aşılandığını ifade ederek, "Sağlık Bakanlığımızın pandemi ile mücadele kapsamında Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Karahöyük mahallesinde tarım işçilerimizi aşılamak üzere geldik. Görüldüğü üzere her bölgede herkese yetişmeye çalışıyoruz. Amacımız aşılanmamış hiç kimseyi bırakmamak. Bu planlama içerisinde de devam ediyoruz. Katılım son iki gündür gayet güzel. Arada bir yaptırmak istemeyenler oluyor ama onları da ikna etmeye çalışıyoruz. Aşı bilinci oturmuş. Aslında insanlar tehlikenin farkında. Bu farkındalık da bizim aşılama çalışmalarımızda hedefimize ulaşmamız açısından iyi. Mavi şehirler arasındayız. Bu da aşılamada başarılı olduğumuzu gösteriyor. Eskişehir halkının, gerek dışarıdan gelen gerekse yerel halkın bu konudaki bilincinin de yerinde olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.
ESKİŞEHİR'DE AŞILAMADA SON DURUM
Sağlık Bakanlığı verilerine göre Eskişehir'de 543 bin 144 kişi birinci doz, 407 bin 878 kişi ikinci doz aşısını oldu. Üçüncü doz olanlarla birlikte Eskişehir'de toplam yapılan aşı sayısı ise 1 milyon 40 bin 421'e ulaştı. Öte yandan Eskişehir yüzde 76,5 aşılama oranıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ ve İzmir ile birlikte aşılama oranı ile 'mavi' listede yer alıyor.
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