Tam gaz devam ediyor! Eskişehir’de tarım işçilerine çadırlarında aşı yapıldı

''HER BÖLGEDE HERKESE YETİŞMEYE ÇALIŞIYORUZ''

Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü Aşı Birimi görevlisi Dr. Babür Mimtaş, tarım işçilerinin bulundukları çadırlarda aşılandığını ifade ederek, "Sağlık Bakanlığımızın pandemi ile mücadele kapsamında Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Karahöyük mahallesinde tarım işçilerimizi aşılamak üzere geldik. Görüldüğü üzere her bölgede herkese yetişmeye çalışıyoruz. Amacımız aşılanmamış hiç kimseyi bırakmamak. Bu planlama içerisinde de devam ediyoruz. Katılım son iki gündür gayet güzel. Arada bir yaptırmak istemeyenler oluyor ama onları da ikna etmeye çalışıyoruz. Aşı bilinci oturmuş. Aslında insanlar tehlikenin farkında. Bu farkındalık da bizim aşılama çalışmalarımızda hedefimize ulaşmamız açısından iyi. Mavi şehirler arasındayız. Bu da aşılamada başarılı olduğumuzu gösteriyor. Eskişehir halkının, gerek dışarıdan gelen gerekse yerel halkın bu konudaki bilincinin de yerinde olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.